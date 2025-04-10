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Как всего 5 минут планки изменят вашу жизнь: от здоровья до психического состояния

2:26
Спорт

Планка для пресса — простое, но очень эффективное упражнение, которое завоевало популярность в программах физической подготовки. Узнайте, почему его стоит включить в свою программу тренировок.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Практика заключается в удержании тела в статическом положении с опорой на предплечья и пальцы ног, что укрепляет несколько основных групп мышц. Но это лишь одна из его функций, выходящих за рамки эстетики.

Преимущества планки для живота

Снижает риск травм позвоночника

Укрепляя основные стабилизирующие мышцы, такие как глубокие мышцы живота, косые мышцы живота и мышцы спины, планка улучшает устойчивость и поддержку позвоночника.

Улучшает гибкость

Хотя планка для живота известна тем, что укрепляет мышцы кора, она также улучшает гибкость.

Это происходит потому, что во время выполнения упражнения мышцы вокруг плечевых суставов, позвоночника и бедер растягиваются и активизируются, что приводит к большей гибкости в этих областях.

Способствует равновесию

Укрепляя основные мышцы, включая мышцы живота, спины и стабилизирующие мышцы вокруг позвоночника, планка помогает вам обрести лучшую устойчивость и контроль над своим телом. Кроме того, это помогает улучшить осознание своего тела, поскольку вы концентрируетесь на поддержании правильного, ровного положения на протяжении всего времени пока выполняете упражнение.

Улучшает психическое здоровье

Если вы регулярно делаете планку, ваш организм вырабатывает эндорфины — гормоны, которые способствуют ощущению благополучия. Кроме того, занятие требует концентрации и сосредоточенности для поддержания правильного положения, что помогает отвлечься.

"У человека, который занимается спортом, повышается самооценка, снижается тревожность и стресс, а также усиливается чувство благополучия", — говорит преподаватель физкультуры Анджело Марсио.

Улучшает рельеф живота

По словам Бенджамина Аптера, спортивного врача, выполнение планки укрепляет глубокие мышцы живота, в том числе прямую мышцу живота и косые мышцы живота с правой и левой стороны. Когда эти мышцы более развиты, они создают подтянутый и четкий вид в области живота.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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