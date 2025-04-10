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Забудьте о тренажёрах: эти 5 гениальных упражнений помогут стать сильнее и увереннее

2:23
Спорт

Функциональный фитнес помогает лучше двигаться, чувствовать себя увереннее и развивать реальную силу, которая отражается в вашей повседневной жизни. Речь идет о том, чтобы, например, присесть, поднять малыша, или повернуться, чтобы схватить что-то с заднего сиденья.

Фитнес тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Фитнес тренировка

Тренировка, о которой мы расскажем, использует базовые модели движений, такие как приседания, петли, толчки, тяги и вращения, и все это можно делать дома, используя только набор гантелей.

Формат: 3 подхода — 45 секунд работы, 15 секунд отдыха.

Приседания с гантелями

Исходное положение: держите одну или две гантели на плечах или по бокам. Ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты.

Подсказки по положению:

  • Отведите бедра назад и вниз, как будто пытаетесь сесть на стул.
  • Держите грудь поднятой, а корпус напряженным.
  • Колени должны проходить над пальцами ног.

Отжимания

Исходное положение: начните с высокой планки, руки под плечами, ноги на ширине бедер.

Подсказки по технике выполнения:

  • Опустите грудь между руками, локти под углом 45°.
  • Задействуйте корпус и ягодицы, чтобы удерживать тело в прямой линии.

Тяга в наклоне (с гантелями)

Исходное положение: держите гантели, сгибайтесь в бедрах с прямой спиной, колени слегка согнуты.

Подсказки по технике выполнения:

  • Подтяните гантели к грудной клетке, держа локти близко друг к другу.
  • Сведите лопатки вместе в верхней точке.
  • Избегайте округления позвоночника.

Ягодичный мостик

Исходное положение: лягте на спину, согните колени, ступни на полу, руки по бокам.

Подсказки по форме:

  • Надавите на пятки, чтобы поднять бедра.
  • Сожмите ягодицы в верхней точке.

Планка на предплечьях

Исходное положение: локти прямо под плечами, предплечья на полу.

Подсказки по положению:

  • Держите тело в прямой линии от головы до пяток.
  • Задействуйте корпус, квадрицепсы и ягодицы.
  • Не позволяйте бедрам провисать или подниматься.

Как всегда, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в фитнес.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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