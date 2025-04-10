Забудьте о тренажёрах: эти 5 гениальных упражнений помогут стать сильнее и увереннее

Функциональный фитнес помогает лучше двигаться, чувствовать себя увереннее и развивать реальную силу, которая отражается в вашей повседневной жизни. Речь идет о том, чтобы, например, присесть, поднять малыша, или повернуться, чтобы схватить что-то с заднего сиденья.
Тренировка, о которой мы расскажем, использует базовые модели движений, такие как приседания, петли, толчки, тяги и вращения, и все это можно делать дома, используя только набор гантелей.
Формат: 3 подхода — 45 секунд работы, 15 секунд отдыха.
Исходное положение: держите одну или две гантели на плечах или по бокам. Ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты.
Подсказки по положению:
Исходное положение: начните с высокой планки, руки под плечами, ноги на ширине бедер.
Подсказки по технике выполнения:
Исходное положение: держите гантели, сгибайтесь в бедрах с прямой спиной, колени слегка согнуты.
Подсказки по технике выполнения:
Исходное положение: лягте на спину, согните колени, ступни на полу, руки по бокам.
Подсказки по форме:
Исходное положение: локти прямо под плечами, предплечья на полу.
Подсказки по положению:
Как всегда, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в фитнес.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
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