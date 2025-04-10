Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Африканская диета против воспаления: открытие, которое удивило медиков
Как выжить среди песков: верблюд знает секрет
Столовая СССР: ТОП-5 лучших рыбных блюд
Ванная просит ремонта, а денег нет? Вот 7 простых идей
Диета и рак: скрытая связь, о которой вы не знали
Лазанья, которую запомнят: с мясом и зелёным тестом
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Карта на стене, пыль на полке и внезапный билет в Париж: что связывает эти три вещи
Тень роскоши на колёсах: в Россию зашёл седан, который выглядит дороже своей цены

Унаи Эмери после поражения Астон Виллы от ПСЖ: Я недоволен результатом, но доволен игрой

0:48
Спорт

Испанский тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что гордится своими игроками. Он сказал об этом после того как его подопечные проиграли ПСЖ. Матч прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

"Мы доставили ПСЖ немало хлопот и были близки к достижению очень хорошего результата. В конечном итоге третий пропущенный нами гол мало что меняет, поскольку мы рассчитывали выиграть ответный матч", — заявил тренер Эмери.

По его словам, на "Вилла Парк" игрокам придется прибавить по нескольким показателям, чтобы надеяться на квалификацию.

Тренер добавил, что в конечном итоге, он остался не доволен результатом, но доволен игрой команды и общим процессом, в котором они участвовали.

Уточнения

«А́стон Ви́лла» (полное название — Футбольный клуб «Астон Вилла», англ. Aston Villa Football Club, английское произношение: ['æstən ˈvɪlə 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс. Был основан в 1874 году.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
Садоводство, цветоводство
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки Аудио 
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Домашние животные
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты Аудио 
Простое решение для красивых ног — яблочный уксус! Хотите узнать, как?
Красота и стиль
Простое решение для красивых ног — яблочный уксус! Хотите узнать, как? Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Последние материалы
Африканская диета против воспаления: открытие, которое удивило медиков
Как выжить среди песков: верблюд знает секрет
Столовая СССР: ТОП-5 лучших рыбных блюд
Ванная просит ремонта, а денег нет? Вот 7 простых идей
Диета и рак: скрытая связь, о которой вы не знали
Лазанья, которую запомнят: с мясом и зелёным тестом
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Карта на стене, пыль на полке и внезапный билет в Париж: что связывает эти три вещи
Тень роскоши на колёсах: в Россию зашёл седан, который выглядит дороже своей цены
Свободный угол делает интерьер дороже: правило, которое меняет всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.