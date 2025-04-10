Унаи Эмери после поражения Астон Виллы от ПСЖ: Я недоволен результатом, но доволен игрой

Испанский тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что гордится своими игроками. Он сказал об этом после того как его подопечные проиграли ПСЖ. Матч прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы доставили ПСЖ немало хлопот и были близки к достижению очень хорошего результата. В конечном итоге третий пропущенный нами гол мало что меняет, поскольку мы рассчитывали выиграть ответный матч", — заявил тренер Эмери.
По его словам, на "Вилла Парк" игрокам придется прибавить по нескольким показателям, чтобы надеяться на квалификацию.
Тренер добавил, что в конечном итоге, он остался не доволен результатом, но доволен игрой команды и общим процессом, в котором они участвовали.
«А́стон Ви́лла» (полное название — Футбольный клуб «Астон Вилла», англ. Aston Villa Football Club, английское произношение: ['æstən ˈvɪlə 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс. Был основан в 1874 году.
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