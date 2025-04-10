Такого не было со времён Месси: открытые разговоры о победе Барсы в ЛЧ

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У "Боруссии" Дортмунд совсем не было шансов остановить "Барселону", которая в 2025 году была в фантастической форме: в среду каталонская команда выиграла со счетом 4:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, фактически решив вопрос о выходе из группы.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

После матча каталонская пресса не скрывала, что, по ее мнению, команда под руководством Ханси Флика является лучшим претендентом в серии. И "Барса" может не только мечтать о большем в Лиге чемпионов, но и добиться успеха в чемпионате и кубке.

"Какой праздник!" — кричала в четверг первая полоса каталонской газеты Sport, которая также писала, что ФК "Барселона" выбил с поля прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов.

В другой статье говорилось: "Коллективный футбольный оргазм в Лиге чемпионов". А Пау Кубарси, сыгравший важную роль в первом голе в ворота "Дортмунда", получил прозвище "Император Кубарси" — в честь легендарного Франца Беккенбауэра — и его игра доставила "Боруссии" серьезную головную боль в матче.

Еще одна ведущая каталонская спортивная газета El Mundo Deportivo пишет: "Гранатово-красно-синяя буря". В материале подчеркнули, что после игры с Дортмундом "Барса" не только является сильным претендентом на победу в серии, но и находится в числе фаворитов в этом отношении.

"Мы не видели ничего подобного со времен расцвета Лионеля Месси. Трудно не потерять самообладание после такой ночи", — написало издание.

"Эта свежая и блестящая команда не перестает удивлять. И никто не может их остановить, в то время как "Барса" может продолжать мечтать о чем угодно. Какая это радость", — гласил заголовок в La Vanguardia на следующий день после матча.

Немецкая газета Kicker с разочарованием прокомментировала итоговый результат матча, но в то же время в одном из своих послематчевых анализов написала, что Серу Гирасси мог сравнять счет до перерыва, но промахнулся двумя ударами.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

