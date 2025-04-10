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Легенда гольфа исчезает с радаров перед самым Masters — три знака, что это не случайно

1:40
Спорт

Поклонники Masters-турнира замерли: всего за несколько дней до старта культового события один из самых уважаемых игроков неожиданно снялся с участия. Тайгер Вудс? Нет. Речь о Фреде Катплзе, человеке, без которого представить августовский газон было невозможно.

Гольф
Фото: Designed by Freepik by bedneyimages, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гольф

64-летний Фред Катплз, чемпион Masters 1992 года, объявил о своём решении сняться с турнира 2024 года, сославшись на проблемы со здоровьем. Это уже второй год подряд, когда он не сможет принять участие.

"У меня просто нет возможности сыграть на достойном уровне. Я не хочу занимать чьё-то место или разочаровывать зрителей", — объяснил Катплз.

Несмотря на то, что он продолжает оставаться иконой американского гольфа, сам спортсмен признаёт: пора уступать дорогу молодым.

Катплз выступал в Masters на протяжении 38 лет, его появление было доброй традицией и символом преемственности поколений. Он всегда собирал тысячи зрителей у поля, даже когда уже не претендовал на победу.

Интересный факт: в 2023 году он стал самым возрастным игроком, прошедшим кат (отборочный барьер) в истории Masters — в 63 года. Этот рекорд пока остаётся за ним.

Что будет дальше?
Катплз намекнул, что может снова появиться на турнире — но уже не в роли участника. Возможно, как гость или наставник. Для многих болельщиков он остаётся не просто чемпионом, а частью души Masters.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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