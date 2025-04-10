Уже через 10 минут спазмы ослабевают — что стоит делать при эндометриозе

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боль при эндометриозе бывает такой, что хочется просто исчезнуть. Таблетки помогают не всегда, а гормональная терапия — не для всех. Но есть способ, проверенный сотнями женщин: мягкие, целительные движения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка с тренером в тренажерном зале

Нет, это не фитнес и не бег. Это — медленные, бережные упражнения, которые снимают спазмы, расслабляют живот и возвращают контроль над телом. Достаточно 10 минут в день, чтобы почувствовать облегчение.

Что важно знать перед началом

Все упражнения выполняются в комфортном темпе — никаких рывков и боли.

Регулярность важнее интенсивности: пусть лучше каждый день по чуть-чуть, чем один раз в неделю насильно.

Делай только то, что не вызывает дискомфорта. Твоё тело знает лучше.

1. Дыхание животом — ключ к расслаблению

Как делать:

Ложись на спину, ноги согни, стопы — на полу. Одну руку положи на грудь, другую — на живот. Делай медленные вдохи через нос так, чтобы поднимался только живот. Выдыхай через рот.

Сколько:

3 подхода по 10 вдохов.

2. Поза бабочки — спасение для таза

Как делать:

Сядь, соедини ступни, подтяни их ближе к паху. Спина прямая. Колени стремятся к полу. Можешь слегка прижимать их локтями — но без боли.

Сколько:

Задержись в позе на 1–2 минуты. Дыши спокойно.

3. Лёгкие скрутки — спокойствие для живота

Как делать:

Ляг на спину, согни колени. Поверни их влево, голову — вправо. Затем наоборот. Поясница должна оставаться прижатой.

Сколько:

10 раз на каждую сторону.

4. Кошка-корова — динамическое снятие спазмов

Как делать:

Встань на четвереньки. На вдохе прогнись вниз, голову подними. На выдохе — выгни спину дугой, опусти голову. Всё плавно, без усилий.

Сколько:

10 повторений.

5. Поза ребёнка — тишина внутри

Как делать:

Сядь на колени, опусти таз на пятки, руки вытяни вперёд. Лоб — к полу. Глубоко дыши, почувствуй, как уходит напряжение.

Сколько:

1–2 минуты.

Уточнения

Эндометрио́з — распространённое гинекологическое заболевание, при котором клетки, подобные эндометрию (внутреннему слою матки), разрастаются за пределами этого слоя.

