Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату

Если вы хотите, чтобы руки выглядели по-настоящему мощно, не стоит ограничиваться только упражнениями на бицепс. Именно трицепсы составляют основную массу плеча, и для их прокачки одно из самых эффективных упражнений — французский жим.
Оно изолированно нагружает трицепсы, особенно их длинную головку, которая отвечает за объем и форму руки. Выполняется французский жим с EZ-грифом или гантелями, лёжа на скамье или сидя.
Главное — не допускать движения плеч, работая исключительно за счёт сгибания и разгибания рук в локтевых суставах. Это позволяет максимально сконцентрировать нагрузку на трицепсах.
Вес следует подбирать с умом: техника важнее нагрузки. Локти должны быть плотно прижаты и оставаться в одной позиции на протяжении всего упражнения — это ключ к правильной работе мышц.
Французский жим отлично растягивает трицепс в нижней точке и активно включает его при обратном разгибании, что делает это упражнение настоящим "строителем" рельефных рук.
Добавьте его в свою программу тренировок хотя бы раз в неделю, делая 3-4 подхода по 10-12 повторений, и результат не заставит себя ждать.
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
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