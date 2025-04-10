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Наследник Хэмилтона уже здесь? Кими Антонелли бросил вызов легендарному рекорду Формулы-1

1:32
Спорт

Феноменальный старт Кими Антонелли в Формуле-1 уже заставил заговорить о возможном повторении — а то и побитии — рекорда самого Льюиса Хэмилтона.

Гоночный автомобиль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Гоночный автомобиль

Молодой итальянец стал первым пилотом со времён Хэмилтона, кто трижды подряд финишировал в первой шестёрке на старте своей дебютной кампании. И хотя разговоры о рекордах могут казаться преждевременными, результаты Кими говорят сами за себя.

В 2007 году Хэмилтон набрал 109 очков — на тот момент и до сих пор это остаётся высшим достижением для новичка. Особенно впечатляет, что тогда очки начислялись по менее щедрой системе.

Хэмилтон боролся за титул до последней гонки, проиграв Кими Райкконену всего одно очко и финишировав вровень с Фернандо Алонсо, действующим чемпионом и своим партнёром по McLaren.

Он выходил на подиум в каждой из первых девяти гонок, показывая редкую стабильность для новичка. Сегодня подобный старт — почти невозможная роскошь: молодые пилоты редко попадают в топ-команды с первых заездов.

 Тем не менее, были и другие яркие дебюты. Оскар Пиастри в 2023 году набрал 97 очков, а Алекс Албон в 2019 — 92. Удастся ли это Кими Антонелли — покажет сезон. Но одно уже ясно: Формула-1 в этом году стала ещё интереснее.

Уточнения

Формула-1 — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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