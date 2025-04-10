Никаких скучных диет: названы упражнения-чемпионы для максимального сжигания калорий

Если вы всерьёз решили сбросить лишний вес и хотите добиться результата в короткие сроки, забудьте про бесконечные прогулки и скучные диеты.
Как пишет Men Today, самые эффективные упражнения для похудения — это те, что заставляют тело работать на максимум и буквально "выпаривают" калории.
По данным издания, настоящими чемпионами в борьбе с жиром являются бег на короткие дистанции, приседания со штангой, прыжки через скакалку и ягодичный мостик с отягощением. Они активизируют крупные группы мышц, резко повышают пульс и запускают интенсивный обмен веществ.
Особенно мощный эффект даёт высокоинтенсивный формат тренировки: сочетание нагрузки и короткого отдыха повышает сердечный ритм и помогает тратить больше энергии за меньшее время.
Такой подход не только ускоряет похудение, но и формирует стройную, подтянутую фигуру.
Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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