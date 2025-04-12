Пробуждение внутреннего мира: йога, которую вы никогда не пробовали

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Наладить контакт с телом и разумом помогут эти упражнения из крийя-йоги. О самых эффективных упражнениях расскажем ниже.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка занимается йогой

Во время тренировки вам нужно постараться мысленно направлять жизненную энергию, прислушиваться к себе и своему телу, работать со своим внутренним миром.

В отличие от многих других видов йоги, крийя-йога делает упор на медитацию, энергетическую практику, пишет "Чемпионат".

Поза молитвы

Встаньте, ступни расположите рядом, почувствуйте опору на всю стопу. Выпрямите спину, расправьте плечи.

Соедините ладони перед грудью в намасте.

Сосредоточьтесь на дыхании, выполняйте медленные и глубокие вдохи и выдохи. Настройтесь на практику.

Поза поднятых рук

Из предыдущей позы на вдохе поднимите руки вверх.

Слегка прогнитесь назад, взгляд направьте вперёд и вверх.

Тянитесь всем телом вверх, но ступни от пола не отрывайте.

Сделайте несколько дыхательных циклов.

Поза всадника

На вдохе шагните правой ногой назад, уприте её на носок и выпрямите.

Левая нога сгибается в колене до прямого угла, руки упираются в пол. Спина прямая, а взгляд направлен вперёд.

Сделайте несколько дыхательных циклов и повторите на другую сторону.

Важно! Если вы новичок, лучше заниматься под руководством опытного тренера.

Уточнения

Кри́йя-йо́га — направление йоги, основанное на техниках пранаямы и открытия чакр.

