Пробуждение внутреннего мира: йога, которую вы никогда не пробовали
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Наладить контакт с телом и разумом помогут эти упражнения из крийя-йоги. О самых эффективных упражнениях расскажем ниже.
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка занимается йогой
Во время тренировки вам нужно постараться мысленно направлять жизненную энергию, прислушиваться к себе и своему телу, работать со своим внутренним миром.
В отличие от многих других видов йоги, крийя-йога делает упор на медитацию, энергетическую практику, пишет "Чемпионат".
Поза молитвы
- Встаньте, ступни расположите рядом, почувствуйте опору на всю стопу. Выпрямите спину, расправьте плечи.
- Соедините ладони перед грудью в намасте.
- Сосредоточьтесь на дыхании, выполняйте медленные и глубокие вдохи и выдохи. Настройтесь на практику.
Поза поднятых рук
- Из предыдущей позы на вдохе поднимите руки вверх.
- Слегка прогнитесь назад, взгляд направьте вперёд и вверх.
- Тянитесь всем телом вверх, но ступни от пола не отрывайте.
- Сделайте несколько дыхательных циклов.
Поза всадника
- На вдохе шагните правой ногой назад, уприте её на носок и выпрямите.
- Левая нога сгибается в колене до прямого угла, руки упираются в пол. Спина прямая, а взгляд направлен вперёд.
- Сделайте несколько дыхательных циклов и повторите на другую сторону.
Важно! Если вы новичок, лучше заниматься под руководством опытного тренера.
Уточнения
Кри́йя-йо́га — направление йоги, основанное на техниках пранаямы и открытия чакр.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру