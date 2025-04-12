Меню на весну, чтобы похудеть: вот простые шаги к стройности и бодрости

Весной обычно хочется легкости и красивого стройного тела. Но слабость и усталость иногда не уходят. Иногда, чтобы избавиться от недомогания, достаточно просто изменить рацион питания.
Терапевт Наталья Гор рассказал, что все изменения нужно вводить постепенно.
Она советует создать свой собственный план питания для сохранения и улучшения самочувствия, однако жестко ограничивать себя нельзя.
Врач рекомендует есть этой весной больше зелени, стараться съедать по стакану овощей, добавлять в еду специи.
Также, по её словам, в рацион стоит ввести орехи, пить по три — четыре стакана тёплой воды в день и приучить себя принимать пищу без телефона и прочих гаджетов.
Эти два пункта помогут заменить привычный рацион здоровым:
У каждого тела — своя правда. Однако точно не стоит снижать количество килокалорий до минимальных значений (есть нужно от 1000 ккал в день).
Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.