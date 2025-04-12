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Меню на весну, чтобы похудеть: вот простые шаги к стройности и бодрости

1:15
Спорт

Весной обычно хочется легкости и красивого стройного тела. Но слабость и усталость иногда не уходят. Иногда, чтобы избавиться от недомогания, достаточно просто изменить рацион питания.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Терапевт Наталья Гор рассказал, что все изменения нужно вводить постепенно.

Она советует создать свой собственный план питания для сохранения и улучшения самочувствия, однако жестко ограничивать себя нельзя.

Врач рекомендует есть этой весной больше зелени, стараться съедать по стакану овощей, добавлять в еду специи.

Также, по её словам, в рацион стоит ввести орехи, пить по три — четыре стакана тёплой воды в день и приучить себя принимать пищу без телефона и прочих гаджетов.

Эти два пункта помогут заменить привычный рацион здоровым:

  1. Снизьте количество добавляемого сахара и сахаросодержащих продуктов;
  2. Cократите перекусы до 1-2 в день, потом постепенно уберите их совсем, сообщает KP. RU.

У каждого тела — своя правда. Однако точно не стоит снижать количество килокалорий до минимальных значений (есть нужно от 1000 ккал в день).

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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