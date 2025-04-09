Мастер спорта по вольной борьбе разгромил тюремную камеру

Мастер спорта по вольной борьбе Леонид Попов попал в полицию после скандала с главой села в Якутии.
Член районной сборной по хапсагаю пробил стену своей тюремной камеры, чтобы выйти. Правда, попал не на свободу, а в камеру к соседу. Там в это время спокойно отдыхал другой задержанный.
Так административное наказание Леонида Попова может превратиться в уголовное, сообщает KP. RU.
Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.