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Мастер спорта по вольной борьбе разгромил тюремную камеру

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Спорт

Мастер спорта по вольной борьбе Леонид Попов попал в полицию после скандала с главой села в Якутии.

Тюрьма
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюрьма

Член районной сборной по хапсагаю пробил стену своей тюремной камеры, чтобы выйти. Правда, попал не на свободу, а в камеру к соседу. Там в это время спокойно отдыхал другой задержанный.

Так административное наказание Леонида Попова может превратиться в уголовное, сообщает KP. RU.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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