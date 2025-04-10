Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Погребняк заступилась за Валю Карнавал: учиться никогда не поздно
Новый закон против выгорания: компании начнут следить за состоянием работников в Бразилии
Ты не видишь — а они уже рядом: невидимая угроза квартирным питомцам
Окна засияют без вашего участия: новый робот Dreame C1 берёт уборку на себя
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Секретный соус для идеальных спагетти без лишних калорий: готовим с йогуртом и грибами
Лето 2025: отдыхай с умом — проверяй турфирму
Да кто вообще писал эти правила? Запреты за рулём, которые не подчиняются логике
Одежда с секретами: как вещи могут «впитывать» ваши переживания

Арсенал сенсационно разгромил Реал Мадрид: секрет победы кроется в одном игроке

1:20
Спорт

Команда "Арсенал" одержала победу над "Реал Мадрид" со счётом 3:0, а "Интернационале" выиграл у "Баварии" в Мюнхене со счётом 2:1.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

В Лондоне главным героем матча Лиги чемпионов стал Деклан Райс, который продемонстрировал блестящую игру. На 58-й и 70-й минутах он забил два великолепных штрафных удара, обыграв Куртуа и выведя "Арсенал" вперед. Окончательный счет был установлен на 75-й минуте, когда "Мерино" забил с земли, закрепив преимущество "канониров".

Этот матч стал сенсацией для многих болельщиков, так как "канониры" сумели удивить всех и выйти в лидеры своей группы, имея отличные шансы на выход в полуфинал против прошлогодних чемпионов турнира.

В Мюнхене "Интер" начал матч уверенно, забив гол на 38-й минуте благодаря Лаутаро Мартинесу. Однако "Бавария" не собиралась сдаваться. На 85-й минуте Томас Мюллер, который, как ожидается, покинет клуб летом, сравнял счет, забив потрясающий гол. Но "Интер" не дрогнул. На 88-й минуте, благодаря точному удару Фратези, команда вырвала победу, пишет zougla.gr.

Уточнения

Де́клан Райс (англ. Declan Rice; 14 января 1999 года, Кингстон-апон-Темс, Англия) — английский футболист, опорный полузащитник клуба «Арсенал» и национальной сборной Англии. 

«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия
Садоводство, цветоводство
Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия Аудио 
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Наука и техника
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Последние материалы
Новый закон против выгорания: компании начнут следить за состоянием работников в Бразилии
Ты не видишь — а они уже рядом: невидимая угроза квартирным питомцам
Окна засияют без вашего участия: новый робот Dreame C1 берёт уборку на себя
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Секретный соус для идеальных спагетти без лишних калорий: готовим с йогуртом и грибами
Лето 2025: отдыхай с умом — проверяй турфирму
Арсенал сенсационно разгромил Реал Мадрид: секрет победы кроется в одном игроке
Да кто вообще писал эти правила? Запреты за рулём, которые не подчиняются логике
Одежда с секретами: как вещи могут «впитывать» ваши переживания
Анфиса Чехова пообещала награду тому, кто придумает замену слова брак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.