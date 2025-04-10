Арсенал сенсационно разгромил Реал Мадрид: секрет победы кроется в одном игроке

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Команда "Арсенал" одержала победу над "Реал Мадрид" со счётом 3:0, а "Интернационале" выиграл у "Баварии" в Мюнхене со счётом 2:1.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

В Лондоне главным героем матча Лиги чемпионов стал Деклан Райс, который продемонстрировал блестящую игру. На 58-й и 70-й минутах он забил два великолепных штрафных удара, обыграв Куртуа и выведя "Арсенал" вперед. Окончательный счет был установлен на 75-й минуте, когда "Мерино" забил с земли, закрепив преимущество "канониров".

Этот матч стал сенсацией для многих болельщиков, так как "канониры" сумели удивить всех и выйти в лидеры своей группы, имея отличные шансы на выход в полуфинал против прошлогодних чемпионов турнира.

В Мюнхене "Интер" начал матч уверенно, забив гол на 38-й минуте благодаря Лаутаро Мартинесу. Однако "Бавария" не собиралась сдаваться. На 85-й минуте Томас Мюллер, который, как ожидается, покинет клуб летом, сравнял счет, забив потрясающий гол. Но "Интер" не дрогнул. На 88-й минуте, благодаря точному удару Фратези, команда вырвала победу, пишет zougla.gr.

Уточнения

Де́клан Райс (англ. Declan Rice; 14 января 1999 года, Кингстон-апон-Темс, Англия) — английский футболист, опорный полузащитник клуба «Арсенал» и национальной сборной Англии.



«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге.

