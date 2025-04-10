895 голов Овечкина: почему НХЛ продолжает искать его преемника

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников высказал мнение, что аналитика Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о том, кто из действующих игроков мог бы побить снайперский рекорд Александра Овечкина, ведущего игрока "Вашингтон Кэпиталз", является частью бизнеса и не должна восприниматься всерьез.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Овечкин

Кожевников отметил, что Овечкин уже стал величайшим игроком, и добавил, что подобные обсуждения всегда будут присутствовать в НХЛ.

"Овечкин был великим, а стал величайшим. И пускай остальные философствуют сколько угодно. НХЛ предполагает, кто мог бы побить его рекорд? Так всегда и будет, это же бизнес!" — сказал Кожевников.

По его словам, сейчас в центре внимания находится Маккиннон, а затем, вероятно, будет Макдэвид, и все будут ожидать, кто из них сможет превзойти рекорд Овечкина, пишет Газета.Ru.

6 апреля на "UBS Арене" в Нью-Йорке "Кэпиталз" проиграли "Айлендерс" со счетом 1:4. В этом матче Овечкин забросил шайбу на 7:26 во втором периоде, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й в его карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему превзойти рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги. На счету канадца осталось 894 гола.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».



Алекса́ндр Ви́кторович Коже́вников (род. 21 сентября 1958, Пенза) — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988), заслуженный мастер спорта СССР (1982).

