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Фигура будет радовать вас больше с каждым днём: вот как можно улучшить осанку в домашних условиях

2:22
Спорт

Боль в спине и шее, плохая осанка и головные боли. Всё это результат малоподвижного образа жизни и слабых мышц спины. Чтобы это исправить, нужны регулярные физические нагрузки. Вот комплекс упражнений для тех, кто любит заниматься спортом дома.

Мужчина занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина занимается спортом

Эта тренировка поможет укрепить мышечный корсет, поддерживающий позвоночник; улучшить осанку и гибкость; увеличить межпозвоночное пространство; нормализовать кровообращение; предотвратить развитие остеохондроза и других заболеваний, пишет "Чемпионат".

Перед тем, как выполнять упражнения, сделайте разминку. Разомните шею, плечевой пояс. 

5 упражнений для спины:

Гиперэкстензия на полу

  • Лягте на живот, согните руки в локтях и упритесь ладонями в пол на уровне груди вдоль туловища.
  • На выдохе поднимайте верхнюю часть туловища, прогибаясь в пояснице, ноги от пола не отрываются.
  • Сделайте 2-3 подхода по 10-15 повторений.

Подъём ног лёжа на животе на полу

  • Лягте на живот, зафиксируйте руки за головой или перед грудью.
  • Не отрывая плеч от пола, поднимите ноги вверх, чтобы они оказались выше уровня плеч.
  • Сделайте 2-3 подхода по 10-15 раз.

Планка

  • Примите положение упора лёжа на предплечьях. Ступни стоят на носках.
  • Напрягите мышцы спины и пресса, тело – прямая линия. Избегайте прогиба в пояснице или излишнего подъёма таза.
  • Удерживайте положение 30-60 секунд. Сделайте 2-3 подхода.
  • В дальнейшем для увеличения нагрузки можно поочерёдно поднимать разноимённые руки и ноги.

Лодочка в статике

  • Лягте на живот, руки и ноги вытяните.
  • Одновременно поднимите руки и ноги от пола, напрягая спину и удерживая их на весу. Движение выполняется за счёт мышц, а не силы маха. Взгляд направлен в пол.
  • Сделайте 5-10 раз с задержкой по 5-10 секунд в верхнем положении.
  • Сделайте 2-3 подхода.

Выполняйте упражнения без дополнительного веса или специального оборудования.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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