Фигура будет радовать вас больше с каждым днём: вот как можно улучшить осанку в домашних условиях

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Боль в спине и шее, плохая осанка и головные боли. Всё это результат малоподвижного образа жизни и слабых мышц спины. Чтобы это исправить, нужны регулярные физические нагрузки. Вот комплекс упражнений для тех, кто любит заниматься спортом дома.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина занимается спортом

Эта тренировка поможет укрепить мышечный корсет, поддерживающий позвоночник; улучшить осанку и гибкость; увеличить межпозвоночное пространство; нормализовать кровообращение; предотвратить развитие остеохондроза и других заболеваний, пишет "Чемпионат".

Перед тем, как выполнять упражнения, сделайте разминку. Разомните шею, плечевой пояс.

5 упражнений для спины:

Гиперэкстензия на полу

Лягте на живот, согните руки в локтях и упритесь ладонями в пол на уровне груди вдоль туловища.

На выдохе поднимайте верхнюю часть туловища, прогибаясь в пояснице, ноги от пола не отрываются.

Сделайте 2-3 подхода по 10-15 повторений.

Подъём ног лёжа на животе на полу

Лягте на живот, зафиксируйте руки за головой или перед грудью.

Не отрывая плеч от пола, поднимите ноги вверх, чтобы они оказались выше уровня плеч.

Сделайте 2-3 подхода по 10-15 раз.

Планка

Примите положение упора лёжа на предплечьях. Ступни стоят на носках.

Напрягите мышцы спины и пресса, тело – прямая линия. Избегайте прогиба в пояснице или излишнего подъёма таза.

Удерживайте положение 30-60 секунд. Сделайте 2-3 подхода.

В дальнейшем для увеличения нагрузки можно поочерёдно поднимать разноимённые руки и ноги.

Лодочка в статике

Лягте на живот, руки и ноги вытяните.

Одновременно поднимите руки и ноги от пола, напрягая спину и удерживая их на весу. Движение выполняется за счёт мышц, а не силы маха. Взгляд направлен в пол.

Сделайте 5-10 раз с задержкой по 5-10 секунд в верхнем положении.

Сделайте 2-3 подхода.

Выполняйте упражнения без дополнительного веса или специального оборудования.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

