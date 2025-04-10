Униженная легенда Баварии пожалуется Интеру

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Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани и легенда клуба Томас Мюллер считают, что, несмотря на поражение "Интеру" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, еще ничего не решено.

Мюнхенская "Бавария" потерпела драматичное поражение со счетом 2:1 от "Интера", пропустив гол на 88-й минуте, что еще больше отдалило ее от мечты выйти в финал в Мюнхене 31 мая.

Легенда клуба "Бавария" и двукратный победитель Лиги чемпионов Томас Мюллер едва не стал героем, объявив летом о том, что он покидает клуб после 25 лет отсутствия. Во втором тайме он сравнял счет, выйдя на замену. Однако гол Давиде Фраттези вывел миланскую команду в выгодное положение перед ответным матчем на следующей неделе.

"Бавария" потерпела первое домашнее поражение в серии с апреля 2021 года.

Однако тренер "Баварии" Венсан Компани не дал опытному нападающему шанса в стартовом составе, несмотря на травму Джамаля Мусиалы, хотя Мюллер уже был там в финале Лиги чемпионов 2010 года против "Интера". Вместо этого Рафаэль Геррейро, изначально занимавший позицию левого защитника, играл на позиции "десятого номера" позади Гарри Кейна. Бельгийский тренер объяснил свое решение так.

"Рафаэль забил два гола в последний раз, когда играл на этой позиции, и в прошлом он хорошо себя проявил. Так что это позиция, которую он знает, и он также играет свою роль в защите", — сказал Компани, заявив, что он по-прежнему верит в прогресс.

Для 35-летнего Мюллера остаться вне состава — величайшее унижение из возможных, а в отсутствие травмированного Мануэля Нойера он мог бы даже стать капитаном команды. Однако классик все же забил свой 28-й гол в карьере в Лиге чемпионов на этапе плей-офф.

"Эта игра не была легкой прогулкой, но мы и не ожидали этого. У нас было несколько моментов, но, к сожалению, в последние минуты счет стал 2:1 из-за контратаки, но если бы не это, счет был бы всего 1:1, что было бы хорошим результатом для ответного матча, и история Мюллера вступила бы в игру. "Мне придется пожаловаться в "Интер", — пошутил нападающий чемпион мира.

Уточнения

То́мас Мю́ллер (нем. Thomas Müller, немецкое произношение: [ˈtoːmas ˈmʏlɐ]; родился 13 сентября 1989, Вайльхайм-ин-Обербайерн, Бавария, ФРГ) — немецкий футболист, выступающий за немецкую «Баварию».

