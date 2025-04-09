Спорт без чувства вины: тренировки по 2,5 часа в выходные работают так же, как 20 минут упражнений ежедневно

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Больше никакого чувства вины: если у вас нет времени на ежедневные тренировки, вы можете наверстать упущенное в выходные, считают американские ученые.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний фитнес

По их мнению, неважно, распределяете ли вы тренировки на всю неделю или только на один-два дня в выходные; Главное — уделять не менее 150 минут умеренной или интенсивной физической активности каждую неделю.

Согласно исследованию, 2,5 часа интенсивных занятий спортом в выходные дни приносят такую же пользу для здоровья, как 20 минут ежедневных физических упражнений. По сравнению со взрослыми, которые вообще не занимаются спортом, риск смерти от всех причин снижается на 32% среди спортсменов-выходных и на 26% среди регулярно занимающихся спортом.

По оценкам исследователей, это сопоставимое снижение риска. И снижение риска смерти от рака или болезней сердца также очень схоже, независимо от того, занимаетесь ли вы спортом каждый день или приберегаете усилия на субботу и воскресенье.