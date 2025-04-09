Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будем бить током: Максим Виторган в ярости из-за зрителей с телефонами
ТОП-5 самых надёжных дизельных моторов СССР
Живёшь в одной — покупаешь другую: ипотека, где не нужны накопления
Угроза на поводке: породы, способные на внезапную агрессию
Результат потрясающий: грядки оживают после этой подкормки
Skoda Octavia vRS — автомобиль с секретами, о которых не расскажет даже дилер
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Анна Седокова обратилась к сыну Гектору в день его рождения: мой супергерой
Курс на поддержку! Новой инициативе дали зелёный свет в Госдуме — освобождение женщин с детьми от НДФЛ

Спорт без чувства вины: тренировки по 2,5 часа в выходные работают так же, как 20 минут упражнений ежедневно

1:09
Спорт

Больше никакого чувства вины: если у вас нет времени на ежедневные тренировки, вы можете наверстать упущенное в выходные, считают американские ученые.

Домашний фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний фитнес

По их мнению, неважно, распределяете ли вы тренировки на всю неделю или только на один-два дня в выходные; Главное — уделять не менее 150 минут умеренной или интенсивной физической активности каждую неделю.

Согласно исследованию, 2,5 часа интенсивных занятий спортом в выходные дни приносят такую же пользу для здоровья, как 20 минут ежедневных физических упражнений. По сравнению со взрослыми, которые вообще не занимаются спортом, риск смерти от всех причин снижается на 32% среди спортсменов-выходных и на 26% среди регулярно занимающихся спортом.

По оценкам исследователей, это сопоставимое снижение риска. И снижение риска смерти от рака или болезней сердца также очень схоже, независимо от того, занимаетесь ли вы спортом каждый день или приберегаете усилия на субботу и воскресенье.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
Садоводство, цветоводство
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки Аудио 
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Красота и стиль
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
США могут потребовать от Европы возобновить закупки российского газа
ТОП-5 самых надёжных дизельных моторов СССР
Живёшь в одной — покупаешь другую: ипотека, где не нужны накопления
Угроза на поводке: породы, способные на внезапную агрессию
Результат потрясающий: грядки оживают после этой подкормки
Skoda Octavia vRS — автомобиль с секретами, о которых не расскажет даже дилер
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Спорт без чувства вины: тренировки по 2,5 часа в выходные работают так же, как 20 минут упражнений ежедневно
Анна Седокова обратилась к сыну Гектору в день его рождения: мой супергерой
Курс на поддержку! Новой инициативе дали зелёный свет в Госдуме — освобождение женщин с детьми от НДФЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.