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Не качай пресс и не голодай — есть способ убрать живот иначе

2:54
Спорт

ЗОЖ уже стал не модой, а нормой. Но с возрастом тело всё чаще начинает жить по своим правилам, и особенно упрямым оказывается живот. Он не поддаётся "быстрому похудению", а навязчивая реклама уверяет, что пару ложек коктейля или БАДов — и плоский пресс не за горами. Правда в том, что убрать жир с живота можно — но без вреда для здоровья, с умом и терпением.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Самый опасный жир не тот, что под кожей

То, что можно ущипнуть — это подкожный жир. А вот настоящий враг затаился глубже. Висцеральный жир обволакивает внутренние органы, вырабатывает токсины, повышает сахар и портит сосуды. Его не видно, но он есть. Особенно у тех, кто:

  • мало двигается,

  • переедает,

  • злоупотребляет алкоголем.

Нельзя просто "сжечь" висцеральный жир точечно — но можно заставить тело его расходовать. Для этого придётся:

  • изменить питание,

  • подключить физическую активность,

  • забыть про фастфуд и лёжаки.

Питание: не голодать, а кормить с умом

Рацион — основа успеха. Главное правило: тратить больше, чем потребляешь. Ешь 5-6 раз в день небольшими порциями, не наедайся на ночь и пей воду. Рацион строим из:

  • белков: яйца, рыба, курица, творог,

  • овощей и фруктов,

  • цельнозерновых продуктов,

  • нежирных кисломолочных изделий.

Готовим еду на пару, тушим, варим или запекаем. Исключаем жареное, сахар и фруктозу. Плюс — добавляем клетчатку.

Тренировки: не прыгай, если весишь больше 80 кг

Интервальные нагрузки эффективнее обычных кардиотренировок. Можно чередовать:

  • функциональные тренировки,

  • пилатес или фитнес,

  • бег (если позволяет вес),

  • упражнения вроде планки и подъёма ног лёжа.

Секрет — в регулярности, а не в истязании. Пульс не должен превышать 82% от максимального. Не бойся начинать с малого — организм всё запомнит.

Умные продукты — верные союзники

Если включить в рацион:

  • чернику (подавляет тягу к сахару),

  • овсянку (снижает жир на животе),

  • яйца (долго насыщают),

  • белый чай (разгоняет обмен веществ),

  • лосось и бобы (питательно и полезно),

— процесс пойдёт быстрее.

Главное — не ждать чуда

Мышцы с возрастом теряют массу, обмен веществ замедляется. А значит, теперь каждый лишний перекус — это стратегическая ошибка. Зато при правильном подходе даже у "генетически предрасположенного" может появиться плоский живот.

Не жди быстрых результатов. Это марафон, а не спринт. Но он того стоит — не ради чужого взгляда, а ради собственного самочувствия.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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