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Спортсмены в панике: крокодилы могут стать фоном для гребли на Олимпиаде

1:45
Спорт

Олимпийские игры в Брисбене обещают быть жаркими — и не только из-за погоды. Одно из самых обсуждаемых мест проведения будущих соревнований находится в Австралии, на реке Фицрой. И если вы подумали о красивых пейзажах и отличной гребной трассе — погодите.

аллигатор крокодил
Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
аллигатор крокодил

В этой реке, согласно официальным оценкам, обитает несколько тысяч крокодилов. Да-да, настоящих. Гигантских. С зубами. И именно здесь хотят провести соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Дёшево и… тревожно

Почему именно Фицрой? Всё просто: трасса уже существует, а инфраструктура рядом — аэропорт, шоссе и всё необходимое. "Это одно из лучших мест в мире для тренировок", — утверждают организаторы. Обновить объект обойдётся в разы дешевле, чем строить с нуля.

Местные не боятся, а вот спортсмены — не в восторге

Жители уже давно привыкли к своим зубастым соседям. Для них встретить крокодила — как для нас утку на пруду. А вот спортсменов волнует не только фауна. Главная претензия — к самой реке.

"Центр трассы быстрее тонет, чем внешняя часть — это создаёт несправедливые условия", — объясняет Сара Кук, глава федерации гребли Австралии.

Кроме того, сильное течение ставит под вопрос равенство условий между дорожками, а это уже напрямую влияет на результаты.

Крокодилы — под контролем

По плану властей, к Олимпиаде будет усилена безопасность. Разрешено отстреливать особей длиной более двух метров. Но сами спортсмены пока не спешат радоваться — грести в компании крокодилов хотят далеко не все.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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