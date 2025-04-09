Звезда Сити может объединиться с Месси — на новом континенте

Футбольный мир затаил дыхание — Кевин Де Брюйне уходит из "Манчестер Сити". Его прощание с клубом, где он провёл десять ярких сезонов, стало настоящей сенсацией. "Этот день настал. И вы заслуживаете услышать это от меня", — написал бельгиец, подтверждая, что сезон 2024/25 станет для него последним в составе "горожан".
С уходом маэстро полузащиты будущее клуба заиграло тревожными красками. 33-летний Де Брюйне переживает не лучший сезон: всего 4 гола и 7 передач в 32 матчах. На фоне травм и спадов форма игрока уже не та, но интерес к нему — как никогда высок.
В битву за бельгийца включился "Интер Майами". Проект Дэвида Бекхэма, где уже блистают Месси, Суарес, Бускетс и Альба, мечтает добавить к своей звёздной коллекции и Кевина. По данным английской прессы, в клубе активно работают над тем, чтобы сделать заманчивое предложение. И, похоже, у них это получается.
Отказаться от шейхов и выбрать солнце Флориды? Де Брюйне, по слухам, не против такого развития событий.
Конкуренцию "Интеру" составляют клубы Саудовской Аравии, включая некий проект Neom, уже начавший переговоры. Однако переход в MLS выглядит куда ближе к реальности — зарплатный потолок "Интер Майами" может быть сдвинут ради такого трансфера.
Если всё срастётся, Лионель Месси и Кевин Де Брюйне снова окажутся на одном поле. Не в Лиге чемпионов, а на газонах США — но разве это кого-то остановит?
Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.