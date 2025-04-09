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Звезда Сити может объединиться с Месси — на новом континенте

1:48
Спорт

Футбольный мир затаил дыхание — Кевин Де Брюйне уходит из "Манчестер Сити". Его прощание с клубом, где он провёл десять ярких сезонов, стало настоящей сенсацией. "Этот день настал. И вы заслуживаете услышать это от меня", — написал бельгиец, подтверждая, что сезон 2024/25 станет для него последним в составе "горожан".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

С уходом маэстро полузащиты будущее клуба заиграло тревожными красками. 33-летний Де Брюйне переживает не лучший сезон: всего 4 гола и 7 передач в 32 матчах. На фоне травм и спадов форма игрока уже не та, но интерес к нему — как никогда высок.

Майами против Саудовской Аравии

В битву за бельгийца включился "Интер Майами". Проект Дэвида Бекхэма, где уже блистают Месси, Суарес, Бускетс и Альба, мечтает добавить к своей звёздной коллекции и Кевина. По данным английской прессы, в клубе активно работают над тем, чтобы сделать заманчивое предложение. И, похоже, у них это получается.

Отказаться от шейхов и выбрать солнце Флориды? Де Брюйне, по слухам, не против такого развития событий.

Конкуренцию "Интеру" составляют клубы Саудовской Аравии, включая некий проект Neom, уже начавший переговоры. Однако переход в MLS выглядит куда ближе к реальности — зарплатный потолок "Интер Майами" может быть сдвинут ради такого трансфера.

Если всё срастётся, Лионель Месси и Кевин Де Брюйне снова окажутся на одном поле. Не в Лиге чемпионов, а на газонах США — но разве это кого-то остановит?

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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