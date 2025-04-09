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От больничной еды до модной фитнес-полки — что вы не знали о протеине

1:49
Спорт

Спортивное питание давно вышло за пределы спортзалов. Протеиновые батончики, порошки, добавки — сегодня они стали привычной частью рациона не только у бодибилдеров, но и у обычных офисных сотрудников. Но знаем ли мы, что именно едим?

Протеиновые батончики
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Протеиновые батончики

Началось всё не с тренажёров, а с больничных коек. Изначально такие смеси разрабатывали для людей, которые физически не могли усваивать обычные продукты: лежачих, послеоперационных, с нарушениями пищеварения. Спортсмены переняли эту идею и приспособили под свои цели. А дальше — привычка перетекла в массовую культуру.

"Эти спортивные порошки и добавки пришли к нам из госпитального питания. Сейчас это развилось настолько, что мы почти каждый день потребляем подобного рода продукты", — говорит нутрициолог Роман Пристанский.

Как это работает

Для профессионала еда — это не про вкус. Главное — калорийность, состав, усвояемость. Им неважно, сладко или нет. Но большинство людей хотят не просто результата, но и удовольствия от еды. К счастью, спортивная индустрия подстроилась: белковые десерты, сладкие коктейли и даже протеиновые брауни теперь выглядят вполне аппетитно, сообщает Радио 1.

"Даже в спортивном питании есть вкусные заменители десертов — белковые коктейли с четко разграниченной калорийностью и составом", — уточняет специалист.

Но даже "здоровые" продукты не универсальны. Важно не просто покупать, а читать состав, понимать, что именно вы потребляете, и следить за реакцией организма. То, что подошло соседу по беговой дорожке, вам может не подойти вовсе.

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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