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Калории на бег: сколько километров скрыто в твоем перекусе

3:42
Спорт

Когда мы говорим о калориях, чаще всего в голове всплывает: "Сколько это в конфетах?" или "Сколько нужно пробежать, чтобы это сжечь?". И правда: хочется баловать себя — но не набирать. Спойлер: можно и то, и другое. Главное — знать баланс и честно понимать цену каждого перекуса. И здесь речь не о вине, а о цифрах и выборе.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Фитнес-сообщество Run Russia провело наглядный эксперимент: подсчитали, сколько километров надо пробежать, чтобы "нейтрализовать" шоколадку, сырок, маффин и даже шаурму. Эти цифры могут шокировать — или мотивировать. А может, помогут смотреть на еду и движение с новой стороны: без стресса, но с осознанностью.

СЛАДКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: ШОКОЛАДКИ, СЫРОКИ И КОНФЕТЫ

  • Twix (средний батончик) - 4,7 км.
  • Snickers - 5,2 км.
  • Mars - 5 км.
  • Milky Way - 4,4 км.
  • Bounty - 4,9 км.
  • Kit-Kat - 3,8 км.
  • Alpen Gold с орехами и изюмом (100 г) - 9 км (!).
  • Маффин - 5,5 км.
  • 2 кусочка шоколадного кекса - 4,2 км.
  • 2 конфеты Ferrero Rocher - 2,7 км.
  • Глазированный сырок - 3 км.

Лайфхак: шоколад — не враг. Главное — не каждый день и не сразу после ужина. А если уж съели — вечерняя прогулка в темпе или быстрая пробежка по утру превратят "вредное" в "нейтральное".

СОЛЁНОЕ И ЖАРЕНОЕ: ЧИПСЫ, СУХАРИКИ, ШАУРМА

  • Чипсы (средняя пачка) - 6,5 км.
  • Острые сухарики - 4 км.
  • Арахис в карамели - 5,7 км.
  • Козинак - 4,8 км.
  • Шаурма - 8,5 км.
  • Чизбургер - 6,7 км.
  • Картошка-фри (средняя порция) - 7 км.

Модная правда: хотеть фастфуд — нормально. Просто подумайте: "Готов(а) я на лёгкую пробежку после?". Если да — почему нет?

ЛЁГКИЕ НА ПОДЪЁМ: ЯЙЦО, КУКУРУЗА, КОФЕ

  • Вареное яйцо - 1 км.
  • Початок кукурузы с солью - 1,5 км.
  • Чёрный кофе без сахара - 0 км (ура!).

Фит-фавориты: эти продукты можно включать в утренние перекусы без угрызений совести.

НАПИТКИ: ПОДВОДНЫЕ СЛАДКИЕ КАМНИ

  • Банка сладкой газировки (330 мл) - 3 км

Идея: если очень хочется пузырьков — попробуйте газированную воду с лимоном. Всё тот же "эффект шипения", но без сахара.

ЧТО ЭТИ ЦИФРЫ ДАЮТ НА САМОМ ДЕЛЕ

Это не приговор и не повод бояться еды. Это просто один из способов взглянуть на еду как на источник энергии — которую можно потратить весело и с пользой.

Не обязательно бежать все 9 км после шоколадки. Но если вы осознаёте, сколько энергии получили — вам проще ею управлять. Можно пойти пешком до метро, выбрать лестницу вместо лифта, поиграть в активную игру с ребёнком или сделать круг на дорожке. Не наказание, а обмен.

Запомните: тело не требует наказания за шоколад — оно ждёт заботы. А забота — это движение, которое вам по душе.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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