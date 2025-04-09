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Тренировка закончилась? Не порть результат: 8 шагов после зала, которые решают всё

3:59
Спорт

Ты час пахала в зале, обливаясь потом, а потом… просто села в такси? Зря! Всё, что происходит после тренировки, влияет на результат не меньше, чем сами упражнения. И у тебя есть золотое окно — 30-90 минут, когда можно усилить эффект или напрочь его свести на нет. Вот что действительно важно делать сразу после тренировки — и что категорически нельзя.

Женщина тренируется дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Женщина тренируется дома

4 обязательных шага сразу после зала

Растяжка, пока мышцы ещё тёплые

  • Если растягиваться спустя час, когда мышцы "остыли", можно получить микротравму. А вот 5 минут мягкой растяжки сразу после — идеальный способ снизить напряжение, сохранить гибкость и ускорить восстановление. Добавь сюда миофасциальный релиз с роликом, и мышцы скажут тебе спасибо.

Вода, а не кофе

  • Пот теряет не только влагу, но и важные микроэлементы. Чтобы не схватить головную боль или слабость через час, выпей 200-500 мл воды. Не литр залпом, а именно умеренно — достаточно, чтобы восстановиться, не перегружая организм.

Переодевание — как можно скорее

  • В идеале — душ. Если нет времени, снимай мокрую одежду через 20-30 минут. Пот — идеальная среда для бактерий и грибков. Чем быстрее ты в сухом и чистом — тем меньше шансов на раздражения и неприятные запахи.

Перекус, а не голодовка

  • Правило "не есть два часа после тренировки" — давно в утиль. Через 30 минут съешь что-то лёгкое, но питательное: цельнозерновой сэндвич, протеиновый коктейль, йогурт с фруктами. Это ускорит восстановление и снизит мышечную боль на следующий день.

Ещё 4 шага, которые дадут максимум результата

Восполни магний

Потеешь — теряешь магний. А он нужен для мышц, обмена веществ и даже сна. Вот что стоит включить в перекус или ужин:

  • Миндаль и кешью.
  • Зелёные овощи.
  • Молочные продукты.
  • Рыба или авокадо.

Лёгкий массаж

  • Идеально — массажист. Реально — самомассаж валиком. Он снимет зажимы, улучшит кровоток и поможет мышцам быстрее восстановиться. Хватит 5 минут на каждую зону.

Остынь с умом

  • Не нужно прыгать в ледяную ванну. Но и просто сесть в машину после интенсивной тренировки — не лучший план. Пройди немного пешком, сделай несколько вдохов-выдохов, дай сердцу вернуться к норме. Особенно после кардио.

Полноценный приём пищи

Идеально — через 30-60 минут съесть:

  • 0,5-0,8 г углеводов на каждый килограмм веса.
  • 0,1-0,2 г белка на килограмм веса.

Пример: для девушки 60 кг это около 35-40 г углеводов и 6-12 г белка. Это может быть рис с курицей, омлет с хлебом, творог с ягодами — вариантов масса.

Что делать не надо сразу после тренировки

  • Не ныряй в телефон: мозгу тоже нужно отдохнуть — подари ему хотя бы 10 минут тишины.
  • Не пей алкоголь: это замедляет восстановление и усиливает воспаление в мышцах.
  • Не набрасывайся на жирное: жиры тормозят усвоение белков и углеводов.
  • Не устраивай марафон по уборке: дай телу восстановиться, а пыль подождёт.
  • Не вставай на весы: вес после тренировки — обманщик. Лучше делать контрольное взвешивание утром, натощак.

Помни, тренировка не заканчивается на последнем повторении — именно то, что ты сделаешь после, помогает телу становиться сильнее, стройнее и выносливее. Заботься о себе до конца.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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