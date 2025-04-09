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Фитнес-ловушки соцсетей: что может навредить больше, чем помочь

2:53
Спорт

Интернет завален советами о "идеальном теле" и "быстром похудении", но не всё, что звучит модно и эффектно, работает на пользу здоровью. Некоторые популярные фитнес-тренды могут не только не помочь, но и серьёзно навредить. Вот что специалисты считают наиболее опасными заблуждениями в мире спорта.

Домашний фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний фитнес

Упражнения для локального жиросжигания

Миф о том, что можно "убрать жир с живота" качанием пресса, давно развенчан. Жир уходит по всему телу, а не по команде с конкретной зоны. Часто такие тренировки приводят к переутомлению, диетам на грани истощения и даже расстройствам пищевого поведения.

  • Правильно: сбалансированная силовая программа + кардио + питание.

Что я ем за день от блогеров

На первый взгляд — мило. На деле — опасно. Эти видео создают ложную норму, навязывая зрителям пищевое поведение, которое им может не подходить. Некоторые блогеры рекламируют продукты, другие — просто вводят в заблуждение.

  • Важно: ориентироваться не на чужие тарелки, а на свои потребности и советы врача/диетолога.

Фиксация на пульсе

Да, зоны пульса — не выдумка. Но зацикленность на цифрах может отдалить от реальных ощущений. Не все фитнес-браслеты точны, а тело — лучший индикатор нагрузки.

  • Совет: учитесь слушать себя. Усталость, дыхание и пульс вместе — важнее сухих показателей.

Погоня за до и после

Фотографии с поразительными трансформациями часто не отражают правду: кто-то использует фильтры, выгодный свет, разницу в позах. А главное — внешность ≠ здоровье.

  • Настоящий прогресс — это выносливость, сила, гибкость, самочувствие. Фото — лишь оболочка.

Статистика тренировок ради статистики

Шаги, калории, зоны активности… Это может быть мотивирующим, но когда цифры становятся самоцелью — теряется смысл.

  • Физкультура — это не таблицы, а забота о теле. Если вы получили удовольствие от тренировки — уже отлично.

Челленджи без права на отдых

Тренды вроде "75 hard" опасны тем, что подают нагрузку как испытание на выживание. Две тренировки в день без выходных + строгая диета — путь к травмам, выгоранию и ненависти к спорту.

  • Поддержание формы — марафон, а не спринт. Отдых — часть процесса, а не провал.

Вывод

В погоне за идеалом легко попасть в ловушку маркетинга и соцсетей. Но здоровье и фитнес — это не про наказания и насилие над телом, а про стабильность, умеренность и удовольствие от движения. Прислушивайтесь к своему телу, а не к лайкам под чужими фото.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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