Перестаньте делать эти 5 упражнений на трицепс, которые тратят ваше время

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Вы не сможете накачать большие руки без "умных" тренировок. Чтобы получить правильную стимуляцию мышц, нужно делать больше, чем сотни сгибаний на бицепс — вам нужно будет накачать и трицепсы.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Умные тренировки — это гораздо больше, чем просто следование шумихе в социальных сетях.

"Мы не можем просто атаковать наши трицепсы последними и лучшими упражнениями из соцсетей. Очень часто эти упражнения не работают", — говорит тренер Эбенезер Самеул.

По его словам, вы добьетесь гораздо большего успеха в наращивании мышц, если сосредоточитесь на фундаментальных, эффективных движениях, а не просто будете тренироваться так, как вы видите в сети.

Эти пять упражнение не стоят вашего времени:

Кросс-боди

Хотя Арнольд делает это движение, это не значит, что вам следует делать то же самое. Cross Body Skullcrusher может изолировать ваши трицепсы, но вы можете подвергнуть себя риску травмы плеча.

Обратные отжимания

"Да, это отличное упражнение для самоутверждения, и это определенно упражнение, которое, как вы думаете, можно делать где угодно. Но снова мы сталкиваемся с этой проблемой внутреннего вращения", — говорит тренер Сэмюэл.

Добавьте несколько пластин на колени, и это будет огромное напряжение под неправильным углом на ваш плечевой сустав.

Если вы хотите придерживаться упражнений с отягощениями, попробуйте отжимания с отягощениями узким хватом.

Отведение гантелей назад

Это упражнение отлично подходит для здорового сжатия трицепсов, но оно не задействует трицепсы в полном диапазоне движения. Вы начинаете ощущать напряжение только тогда, когда гантель в вашей руке начинает бороться с гравитацией — в нижней точке движения с вашими трицепсами вообще ничего не происходит.

Попробуйте вместо этого X-образный жим. Движение выполняется с помощью тросового тренажера, поэтому напряжение сохраняется на протяжении всего сокращения.

Разгибание рук с гантелями над головой

Проблема внутреннего вращения возвращается с разгибанием гантелей над головой. Плюс, как только вы достигаете верхней точки движения, больше нет напряжения в трицепсах, когда суставы приходят в сложенное положение.

Лучше попробуйте заменить это на кабельный тренажер и наклонную скамью, чтобы поддержать себя. Разгибание кабеля над головой даст вам отличную растяжку в нижней точке, а кабель продолжает оказывать давление в верхней точке, когда вы сжимаете.

Алмазные отжимания

Это упражнение не так полезно, как вы могли бы подумать. Близость рук здесь очень облегчает переход к внутреннему вращению, даже если вы можете здорово сжать трицепсы.

Исправление этого упражнения требует лишь небольшого изменения хвата. Разведите руки немного в стороны, пока они не окажутся немного ближе, чем на ширине плеч. Вы получите все преимущества, не подвергая свои плечи риску.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

