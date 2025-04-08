Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чайный пакетик в унитазе — способ, который вы не ожидали, но он работает
Золотой стандарт вкуса: кекс с изюмом, как в детстве
Сотрудничает со следствием: победитель Танцев со звёздами раскрыл детали хищения при поставках для Калашникова
Как понять, можно ли завести французского бульдога при аллергии
Бензин на вымирании: что происходит с автопродажами в одной северной стране
Что нового в бьюти-мире? Шесть старых трендов, которые удивят вас в 2025 году
Не сажайте вишню вслепую — это дерево не терпит халатности
Вирус из леса: укус, который может лишить рассудка
Завершение легенды: почему программа В мире животных навсегда ушла с экранов?

Как потерять равновесие, мышцы и энергию после 60: не повторяйте этих ошибок

2:22
Спорт

Возраст — не приговор, особенно когда речь о физической активности. Но, как отмечает физиотерапевт Люси Макдональд из RestartPhysio, многие люди после 60 вредят себе сами — неосознанно, но последовательно.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Хорошая новость? Большинство этих ошибок легко исправить. Главное — вовремя их заметить.

1. Слишком резко и слишком много

"Это главная причина травм и боли у моих пациентов", — говорит Люси. Резкое увеличение физической нагрузки — даже если вы просто решили покопаться в саду — может привести к повреждениям.

Разделяйте задачи на части, готовьтесь заранее и не гонитесь за результатом.

2. Игнорирование силовых тренировок

С возрастом мышцы теряются быстрее. Только регулярная силовая нагрузка (два раза в неделю по 30 минут) помогает их сохранить и предотвратить травмы.

Начинайте с малого и по возможности занимайтесь под контролем специалиста.

3. Мысль "всё лучшее уже позади"

Не ограничивайте себя возрастом. Многие начинают заботиться о себе именно после выхода на пенсию — появляется время на отдых, движение и качественное питание.

Лучшие привычки часто формируются именно после 60.

4. Надежда, что "старые привычки прокатят"

Недостаток сна, несбалансированное питание и редкие тренировки могут долго не сказываться, пока вы молоды. Но позже — организм начинает выставлять счёт.

Исследования показывают: даже после 70 рацион можно перестроить — и продлить жизнь на 6 лет.

5. Страх начинать новое

Возраст — не причина отказываться от нового. Танцы, плавание, йога — выбор огромен. Главное — заниматься тем, что доставляет удовольствие. Тогда и регулярность появится.

6. Смирение с потерей баланса

Проблемы с равновесием — не норма, а следствие бездействия.

Всего несколько минут упражнений в день помогут снизить риск падений. Например, попробуйте стоять на одной ноге с закрытыми глазами во время чистки зубов. Простая привычка — мощная профилактика.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы
Авто
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы Аудио 
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер Сухой Суперджет с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты — 11 300 метров и скорости 0,78 Маха Дмитрий Плотников
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Последние материалы
Как корабль назовешь: Чехова нашла корень демографического кризиса в одном слове
Двое детей на руках: солист группы Челси сообщил о трагической утрате
Голди Хоун в юности: Кейт Хадсон заворожила публику на престижной церемонии в Санта-Монике
Volkswagen свернул производство Polo GTS — вместо него грядёт нечто взрывоопасное
Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна
Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Картофель любит соседей: кого посадить рядом для лучшего урожая
Отельеры не прощают: как персонал мстит за неуважение — раскрываем тайны
Не все кошки спят одинаково: как расшифровать их ночные позы и понять чувства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.