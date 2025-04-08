Как потерять равновесие, мышцы и энергию после 60: не повторяйте этих ошибок

Возраст — не приговор, особенно когда речь о физической активности. Но, как отмечает физиотерапевт Люси Макдональд из RestartPhysio, многие люди после 60 вредят себе сами — неосознанно, но последовательно.
Хорошая новость? Большинство этих ошибок легко исправить. Главное — вовремя их заметить.
"Это главная причина травм и боли у моих пациентов", — говорит Люси. Резкое увеличение физической нагрузки — даже если вы просто решили покопаться в саду — может привести к повреждениям.
Разделяйте задачи на части, готовьтесь заранее и не гонитесь за результатом.
С возрастом мышцы теряются быстрее. Только регулярная силовая нагрузка (два раза в неделю по 30 минут) помогает их сохранить и предотвратить травмы.
Начинайте с малого и по возможности занимайтесь под контролем специалиста.
Не ограничивайте себя возрастом. Многие начинают заботиться о себе именно после выхода на пенсию — появляется время на отдых, движение и качественное питание.
Лучшие привычки часто формируются именно после 60.
Недостаток сна, несбалансированное питание и редкие тренировки могут долго не сказываться, пока вы молоды. Но позже — организм начинает выставлять счёт.
Исследования показывают: даже после 70 рацион можно перестроить — и продлить жизнь на 6 лет.
Возраст — не причина отказываться от нового. Танцы, плавание, йога — выбор огромен. Главное — заниматься тем, что доставляет удовольствие. Тогда и регулярность появится.
Проблемы с равновесием — не норма, а следствие бездействия.
Всего несколько минут упражнений в день помогут снизить риск падений. Например, попробуйте стоять на одной ноге с закрытыми глазами во время чистки зубов. Простая привычка — мощная профилактика.
Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
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