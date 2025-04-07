Макгрегор играет в шахматы: боец анонсировал важное обращение к ирландцам

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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор анонсировал важное обращение к ирландцам. Он намекнул на политический подтекст.

Фото: Wikipedia by Amirmehdisalimi79, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Конор МакГрегор

"Ирландия, в то время как наша правительственная элита играет в шашки, я играю в шахматы. Очень скоро сделаю большое публичное объявление с трибуны в прямом эфире", — написал боец в социальных сетях.

Он призвал соотечественников стоять за настоящую Ирландию.

Макгрегору 36 лет, он не выступал с июля 2021 года, когда проиграл в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе Дастину Порье.

Уточнения

Ирла́ндия (ирл. Éire МФА: , англ. Ireland МФА: ; в международной практике часто используется название Респу́блика Ирла́ндия для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия.

