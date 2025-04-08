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Спорт станет лекарством: как выбрать направление для гиперобщительного ребёнка

1:19
Спорт

Практический психолог Любовь Полякова объяснила, как вести себя с гиперобщительным ребёнком.

ребенок в машине
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
ребенок в машине

"Такой ребенок говорит без остановки, даже если его не хотят слушать, лезет с вопросами, прерывает взрослых. Он легко заводит разговор с незнакомцами. Часто такие дети растут эмоциональными, энергичными и открытыми", — цитирует эксперта "СЭ".

Такой малыш быстро утомляет, и даже начать раздражать. Однако игнорировать такие проявления нельзя. Психолог советует понаблюдать, возможно ребенку нужно внимание, а он его не чувствует, поэтому болтает без остановки.

Попробуйте дать ему "дозированное" время для общения — например, 20 минут полного включения, не отвлекаясь ни на что другое, а потом мягко направить в рисование или чтение.

"Этот ребенок очень плохо переносит одиночество, ему нужна компания, он постоянно ищет общения. Решить проблему поможет спорт, а именно — командные игры", — подчеркнула Полякова.

Будет полезно подобрать командный вид спорта для ребенка, чтобы ему было комфортно.

"Если он любит свободу — футбол, баскетбол, волейбол. Если больше стратегию — шахматы, командные квесты", — заключила психолог.

Уточнения

Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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