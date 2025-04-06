Хрустит между лопаток: включи эти движения, пока не стало хуже

Жёсткая спина, скованность плеч и сутулость — проблема не только сидячего образа жизни. Даже регулярные тренировки могут не затрагивать ключевые зоны подвижности. А ведь именно гибкий грудной отдел помогает сохранять осанку, улучшает дыхание и делает движения свободными.
Эта трёхшаговая мини-тренировка с резинкой направлена на восстановление подвижности верхней части тела и укрепление стабилизаторов. Всё, что нужно — лента средней жёсткости и фиксированная опора чуть выше головы.
Приседания с руками за головой
Резинка натянута за спиной, руки — за головой, локти разведены. Из этой позиции выполняется присед — важно сохранять прямую спину, удерживать центр тела и не заваливаться вперёд. Если пятки поднимаются, это сигнал ограниченной мобильности.
Изометрический присед с наклонами в стороны
Задержка в нижней точке приседа. Из этой позиции наклоны корпусом вправо и влево с лёгким касанием локтя к бедру. Движения медленные, без раскачки — только напряжение боковых мышц и стабильная осанка.
Изометрический присед с разгибаниями
Сохраняя присед, мягко наклониться вперёд, держа спину прямой и лопатки сведёнными. Возвращение в исходное положение — за счёт усилий корпуса. Пятки не должны отрываться от пола.
Комплекс активирует грудной отдел, плечи и корпус, одновременно задействуя суставы нижней части тела. Это даёт эффект двойной тренировки - улучшение мобильности плюс силовая стабилизация.
Оптимально выполнять 2 подхода по 8-12 повторов на каждую сторону. Подходит как разминка, мини-комплекс или восстановительное занятие после статичной нагрузки.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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