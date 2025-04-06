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Тонкая талия — легко: 3 домашних тренажёра, которые работают быстрее кардио

2:06
Спорт

Скоро сезон открытых платьев, купальников и коротких топов — а значит, самое время вспомнить про талию. Но не спешите записываться в спортзал: вы можете поработать над силуэтом дома с помощью всего трёх простых тренажёров. Они не требуют особых навыков, а результат — визуальный и ощутимый!

Фитнес
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Фитнес

Обруч (хулахуп): вращай — и стройней

Обычный, утяжелённый или массажный — любой обруч задействует мышцы живота и даёт телу кардионагрузку.

Как заниматься

  • Крути обруч ежедневно, от 15 до 40 минут.
  • Начни с лёгкого, если давно не тренировалась.
  • Держи пресс в напряжении и не помогай себе движением рук.

Кому нельзя

  • Людям с гинекологическими проблемами, болезнями печени, почек или при низком ИМТ.

Вращающийся диск: стройность по кругу

Этот компактный тренажёр отлично прорабатывает косые мышцы живота, формируя красивый изгиб в области талии.

Как заниматься

  • Стань на диск, руки на поясе.
  • Двигай тазом влево и вправо, удерживая корпус и спину прямо.
  • Дыши равномерно и не торопись — работай в ритме.

Кому нельзя:

  • При грыжах позвоночника с выраженной неврологией.

Ролик для пресса: талия и осанка в одном флаконе

Миниатюрный, но мощный тренажёр. Укрепляет пресс, спину и даже руки, улучшая силуэт в целом.

Как заниматься

  • Встань на колени, руки на рукоятках, ролик — под плечами.
  • На вдохе выдвигай ролик вперёд, на выдохе возвращай — только за счёт мышц живота.
  • Следи за спиной: не прогибайся в пояснице и не выпрямляй локти полностью.

Кому нельзя

  • Если есть проблемы с суставами или нестабильность позвоночника.

Важно помнить

Эти тренажёры не займут много места и времени, но при регулярных занятиях уже через пару недель ты заметишь: талия стала тоньше, а живот — подтянутее. Главное — заниматься с удовольствием и слушать своё тело.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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