Тонкая талия — легко: 3 домашних тренажёра, которые работают быстрее кардио

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Скоро сезон открытых платьев, купальников и коротких топов — а значит, самое время вспомнить про талию. Но не спешите записываться в спортзал: вы можете поработать над силуэтом дома с помощью всего трёх простых тренажёров. Они не требуют особых навыков, а результат — визуальный и ощутимый!

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Фитнес

Обруч (хулахуп): вращай — и стройней

Обычный, утяжелённый или массажный — любой обруч задействует мышцы живота и даёт телу кардионагрузку.

Как заниматься

Крути обруч ежедневно, от 15 до 40 минут.

Начни с лёгкого, если давно не тренировалась.

Держи пресс в напряжении и не помогай себе движением рук.

Кому нельзя

Людям с гинекологическими проблемами, болезнями печени, почек или при низком ИМТ.

Вращающийся диск: стройность по кругу

Этот компактный тренажёр отлично прорабатывает косые мышцы живота, формируя красивый изгиб в области талии.

Как заниматься

Стань на диск, руки на поясе.

Двигай тазом влево и вправо, удерживая корпус и спину прямо.

Дыши равномерно и не торопись — работай в ритме.

Кому нельзя:

При грыжах позвоночника с выраженной неврологией.

Ролик для пресса: талия и осанка в одном флаконе

Миниатюрный, но мощный тренажёр. Укрепляет пресс, спину и даже руки, улучшая силуэт в целом.

Как заниматься

Встань на колени, руки на рукоятках, ролик — под плечами.

На вдохе выдвигай ролик вперёд, на выдохе возвращай — только за счёт мышц живота.

Следи за спиной: не прогибайся в пояснице и не выпрямляй локти полностью.

Кому нельзя

Если есть проблемы с суставами или нестабильность позвоночника.

Важно помнить

Эти тренажёры не займут много места и времени, но при регулярных занятиях уже через пару недель ты заметишь: талия стала тоньше, а живот — подтянутее. Главное — заниматься с удовольствием и слушать своё тело.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

