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60 лет — не приговор! Эти 4 упражнения вернут силу, уверенность и энергию жизни

2:42
Спорт

Возраст — не повод сбавлять обороты. Наоборот, именно после 60 приходит время взять здоровье под контроль и двигаться вперёд — буквально. И лучший помощник в этом деле — силовые тренировки.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Они укрепляют мышцы, сохраняют плотность костей, улучшают равновесие и заметно снижают риск падений, которые становятся главной причиной травм у пожилых. Но, помимо физики, меняется и ощущение себя: появляется энергия, ясность ума и уверенность в каждом движении.

Главный секрет — делать упор на функциональные упражнения. То есть такие, которые отражают реальные движения: наклониться, поднять, удержать равновесие. Именно они делают повседневные задачи — вроде подъёма по лестнице, похода в магазин или вставания со стула — лёгкими и безопасными. И вот четыре упражнения, которые реально работают.

Первое — становая тяга с гирей. Кажется серьёзным? На деле — простое и невероятно полезное движение, которое включает всё тело: ноги, спину, ягодицы и мышцы корпуса. Оно учит поднимать правильно — без риска для спины — и укрепляет уверенность в движениях.

Дальше — степ-апы. Всё гениальное — просто. Вы наступаете на невысокую ступень, как будто поднимаетесь на лестницу. Сначала одной ногой, потом второй. И обратно. Это упражнение развивает силу ног и равновесие, а значит, делает каждодневные прогулки легче и безопаснее, пишет Eat This, Not That.

Третье — переноска чемодана. На деле это гантель в одной руке, с которой вы просто идёте вперёд, удерживая ровную осанку. Мышцы корпуса, плеч, спины и даже кисть — всё работает. Вы не только тренируетесь, но и имитируете реальную ситуацию — несёте сумку, не перекашивая тело. Начните с 20-30 шагов на сторону.

И последнее — жим одной рукой лёжа. Это отличный способ проработать грудные мышцы, плечи и трицепсы, одновременно улучшая стабильность корпуса. Одна гантель, одна рука — и никакой "перекос": тело учится держать баланс, а вы — управлять силой. Выполняйте по 8-12 повторений на каждую руку.

И помните: восстановить силу никогда не поздно. Даже пара тренировок в неделю способна улучшить подвижность, сделать тело выносливее и добавить лет жизни — активной и яркой. Главное — начать.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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