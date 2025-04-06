Какие ошибки чаще всего допускают в фитнес-зале: 5 самых популярных

Неверный подход к тренировкам и непродуманная программа занятий в спортзале могут привести к самым грустным последствиям. Какие ошибки чаще всего допускают в фитнесе, рассказала тренер Акулина Бахтурина.
Одни из самых опасных упражнений — шпагаты с лавочки или специальных гимнастических блоков. Может быть вредна и простая "складочка к ногам", если она выполняется с подкладыванием "блинов" под пятки. Такие упражнения могут делать только профессионалы.
"К таким упражнениям можно переходить только на высоком уровне физической подготовки", — цитирует тренера "Чемпионат".
В интернете горе-блогеры советуют не пить воду во время и после тренировки. Однако эксперт считает, что для организма это большой стресс. Часто такие истории не заканчиваются позитивно.
Дело в том, что во время интенсивной физической нагрузки организм теряет много жидкости. Ее необходимо восполнять, чтобы не было обезвоживания.
Все более популярными становятся такие фитнес-направления, где основной упор делается на прыжки: на батутах, со скакалкой и другие. В целом в таких упражнениях ничего вредного нет. Но прыжок дает большую нагрузку на суставы.
Еще их нельзя делать людям с грыжами и протрузиями в позвоночнике, при варикозе, при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата и тем, у кого есть опущение внутренних органов.
Чувствовать неприятные ощущения во время занятий нельзя, это пойдет только во вред, так как вызовет большой стресс для организма.
Прыжо́к — движение человека, при котором тело подбрасывается вверх и вперёд силою ног и пролетает некоторое расстояние, описывая параболу.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.