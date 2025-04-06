Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не нужно 10 баночек: вот как ухаживать за кожей в 2025
Леонид Величковский о разрыве с Ладой Дэнс: неужели всё было обманом?
Забитый радиатор, сломанный датчик и ещё 3 причины, по которым мотор закипает
Быстро скрыть корни? Есть секрет, о котором вы не знали
Индия 2025: как туризм и диаспора формируют её будущее
Глазурь, крем и безе: украшаем кулич, как в модных кондитерских
Яичный дефицит бьёт по карману: американцы в поисках альтернативы
Лицо устало от недосыпа и стресса? Эти процедуры вернут коже сияние
Красиво, как клумба — и съедобно: овощи, от которых не отвести глаз

Какие ошибки чаще всего допускают в фитнес-зале: 5 самых популярных

1:46
Спорт

Неверный подход к тренировкам и непродуманная программа занятий в спортзале могут привести к самым грустным последствиям. Какие ошибки чаще всего допускают в фитнесе, рассказала тренер Акулина Бахтурина.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Опасные упражнения

Одни из самых опасных упражнений — шпагаты с лавочки или специальных гимнастических блоков. Может быть вредна и простая "складочка к ногам", если она выполняется с подкладыванием "блинов" под пятки. Такие упражнения могут делать только профессионалы.

"К таким упражнениям можно переходить только на высоком уровне физической подготовки", — цитирует тренера "Чемпионат".

Отсутствие воды

В интернете горе-блогеры советуют не пить воду во время и после тренировки. Однако эксперт считает, что для организма это большой стресс. Часто такие истории не заканчиваются позитивно.

Дело в том, что во время интенсивной физической нагрузки организм теряет много жидкости. Ее необходимо восполнять, чтобы не было обезвоживания.

Прыжки на уставшие ноги

Все более популярными становятся такие фитнес-направления, где основной упор делается на прыжки: на батутах, со скакалкой и другие. В целом в таких упражнениях ничего вредного нет. Но прыжок дает большую нагрузку на суставы.

Еще их нельзя делать людям с грыжами и протрузиями в позвоночнике, при варикозе, при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата и тем, у кого есть опущение внутренних органов.

Растяжка через боль

Чувствовать неприятные ощущения во время занятий нельзя, это пойдет только во вред, так как вызовет большой стресс для организма.

Уточнения

Прыжо́к — движение человека, при котором тело подбрасывается вверх и вперёд силою ног и пролетает некоторое расстояние, описывая параболу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Недвижимость
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
На Украине не осталось безопасных мест: пламенный привет французам и британцам перед турне в Киев Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Последние материалы
Больше не нужно 10 баночек: вот как ухаживать за кожей в 2025
Леонид Величковский о разрыве с Ладой Дэнс: неужели всё было обманом?
Забитый радиатор, сломанный датчик и ещё 3 причины, по которым мотор закипает
Быстро скрыть корни? Есть секрет, о котором вы не знали
Индия 2025: как туризм и диаспора формируют её будущее
Глазурь, крем и безе: украшаем кулич, как в модных кондитерских
Какие ошибки чаще всего допускают в фитнес-зале: 5 самых популярных
Яичный дефицит бьёт по карману: американцы в поисках альтернативы
Лицо устало от недосыпа и стресса? Эти процедуры вернут коже сияние
Красиво, как клумба — и съедобно: овощи, от которых не отвести глаз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.