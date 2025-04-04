Мощно проработать квадрицепсы за 15 помогут эти 5 упражнений

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Четырехглавые мышцы являются одной из основных групп мышц ног и играют ключевую роль в подвижности, устойчивости и спортивных результатах. При эффективном выполнении эти движения также повышают силу, увеличивают мышечную выносливость и предотвращают растяжения.

Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian Фитнес тренировка дома

5 лучших упражнений на квадрицепсы

Свободный присед

Приседания — одно из самых комплексных упражнений для четырехглавых мышц. Помимо укрепления этой области, оно активизирует ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и корпус.

Жим ногами 45°

Это упражнение позволяет проработать четырехглавую мышцу с высокой нагрузкой, обеспечивая отличный стимул для гипертрофии.

Я тону

Это превосходное одностороннее упражнение, которое улучшает мышечный баланс и эффективно укрепляет четырехглавую мышцу бедра.

Удлинённое кресло

Стул для разгибания ног идеально подходит для изолированной проработки четырехглавой мышцы бедра и повышения мышечного сопротивления в этой области.

Болгарский сплит-присед

Это одностороннее упражнение оказывает большую нагрузку на четырехглавую мышцу бедра и улучшает устойчивость и силу.

Уточнения

Четырёхгла́вая мы́шца бедра́ (квадри́цепс, лат. Musculus quadriceps femoris) занимает всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра. Состоит из четырёх головок.

