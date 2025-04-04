Мощно проработать квадрицепсы за 15 помогут эти 5 упражнений

Четырехглавые мышцы являются одной из основных групп мышц ног и играют ключевую роль в подвижности, устойчивости и спортивных результатах. При эффективном выполнении эти движения также повышают силу, увеличивают мышечную выносливость и предотвращают растяжения.
5 лучших упражнений на квадрицепсы
Приседания — одно из самых комплексных упражнений для четырехглавых мышц. Помимо укрепления этой области, оно активизирует ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и корпус.
Это упражнение позволяет проработать четырехглавую мышцу с высокой нагрузкой, обеспечивая отличный стимул для гипертрофии.
Это превосходное одностороннее упражнение, которое улучшает мышечный баланс и эффективно укрепляет четырехглавую мышцу бедра.
Стул для разгибания ног идеально подходит для изолированной проработки четырехглавой мышцы бедра и повышения мышечного сопротивления в этой области.
Это одностороннее упражнение оказывает большую нагрузку на четырехглавую мышцу бедра и улучшает устойчивость и силу.
Четырёхгла́вая мы́шца бедра́ (квадри́цепс, лат. Musculus quadriceps femoris) занимает всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра. Состоит из четырёх головок.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.