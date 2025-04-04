Всё шло к сенсации, но один угловой всё сломал: Real Madrid снова в финале

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На "Сантьяго Бернабеу" всё шло к сенсации. За десять минут до конца основного времени Real Sociedad вёл 1:3 и практически держал билет в финал Кубка Короля. Но потом — как по нотам — включился Real Madrid. Сначала Jude Bellingham, затем Aurélien Tchouaméni… и всё вернулось к ничьей. А в дополнительное время всё окончательно рассыпалось.

Фото: flickr.com by uggboy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стадион Реала

"Это был офсайд, и он всегда фиксируется"

Главный тренер басков, Иманоль Альгуасиль, после матча не сдерживал эмоций. По его словам, третий гол мадридцев не должен был быть засчитан. Причина — офсайд Килиана Мбаппе перед угловым, с которого забили.

"Это офсайд, и его всегда фиксируют. Я не понимаю, почему в этот раз нет… Real Madrid — большая команда, им не нужна помощь. Уверен, если бы это произошло на другой стороне поля, гол бы не засчитали", — заявил Альгуасиль.

И действительно, Real Sociedad сделал всё, чтобы перевернуть ситуацию после поражения 1:0 в первом матче. Гол Микеля Оярсабаля на 90+3 минуте снова вернул интригу — счёт стал 3:4. Надежда на серию пенальти была жива… до 115-й минуты.

Гол Рюдигера — как приговор

Antonio Rüdiger поставил точку — гол после углового, уже без споров. Именно он вывел мадридцев в финал, где их будет ждать победитель пары Atlético-Barça. К слову, первая встреча этих команд тоже завершилась феерией — 4:4.

"Исторические ночи остаются в памяти, если вы доходите до финала. Но эта ночь останется у меня в сердце", — сказал Иманоль Альгуасиль после финального свистка.