Больше не скрипят: 5 упражнений, которые возвращают гибкость бедрам

Проводишь много времени за рабочим столом? Тогда, скорее всего, твои бедра буквально "заперты". Долгое сидение оказывает давление на поясницу и снижает кровоток в тазобедренных суставах. Как результат — скованность и дискомфорт.
Но не только офисные работники сталкиваются с этой проблемой. Велосипедисты и бегуны тоже часто жалуются на тугоподвижность в бедрах — у них причина в перегрузках. Неважно, почему возникла скованность — ежедневные упражнения на раскрытие тазобедренных суставов могут стать настоящим спасением.
Мы собрали топ-5 эффективных растяжек для бёдер от опытных преподавателей йоги. Выполняй их регулярно — и почувствуешь лёгкость уже после первых минут.
Это упражнение воздействует на наружные мышцы бедра и фасции. Главное правило: держи стопу согнутой, чтобы не подвернуть лодыжку. Для углубления растяжки надавливай локтем на колено согнутой ноги. Если тяжело обхватить бедро руками, используй йога-ремень — так тебе будет легче держать плечи и голову на полу.
Один из лучших способов растянуть подвздошно-поясничную мышцу и наружные бедра. Следи за вертикальным положением корпуса — это усилит эффект. Проблемы с равновесием? Используй блоки или положи руки на бёдра.
Вариация низкого выпада, но с приподнятой задней пяткой и без опоры колена. Позволяет задействовать сразу несколько групп мышц: бедра, пах, поясницу. А ещё развивает равновесие.
Интенсивная растяжка сгибателей бедра и укрепление поясницы. Но будь осторожен: если появляется дискомфорт, выходи из позы. Есть масса альтернатив.
Эффективная и красивая поза, которая не только открывает бедра, но и развивает баланс. Хочешь растянуть квадрицепсы? Подтягивай стопу ближе к ягодице. А для более мощного открытия бедра — приоткрой таз к потолку.
Бедра — одно из самых "закрытых" мест тела у современного человека. И если им не уделять внимания, со временем это может сказаться на всём теле. Делай эти упражнения ежедневно — и твои суставы скажут спасибо.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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