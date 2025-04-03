Бабиш идёт в футбол: Манчестер готовится к самому неожиданному повороту

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кто бы мог подумать: бывший премьер Чехии и медиамагнат Андрей Бабиш якобы всерьёз намерен приобрести один из самых известных футбольных клубов мира — Manchester United.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Слухи о сделке с семьей Глейзеров, нынешними владельцами клуба, циркулируют уже не первую неделю. И, если верить инсайдерам, сделка практически готова.

"Ясно, смотрел. Потенциал огромный, убытки тоже. Вытащу — не впервой", — якобы заявил Бабиш на закрытой встрече.

Несмотря на богатую историю и всемирное имя, клуб уже несколько лет переживает кризис — как на поле, так и в офисах. Новый владелец, похоже, готов действовать быстро и жёстко.

Звёзды по-чешски

Поговаривают, что Бабиш уже делает предложения известным чешским футболистам.

"Роналду там нет, так что не так остро реагирую. Но если Бабиш позвонит — подумаю", — заявил форвард Патрик Шик. "Я уже давно в Премьер-лиге. Если в контракт включат неограниченные коблихи, подумаю. А ещё лучше — чешский картофельный салат", — пошутил Томаш Соучек.

Одно ясно точно — если Бабиш реально вступит в игру, английский футбол ждут безумные перемены.

Уточнения

Ма́нчестер (англ. Manchester; /ˈmæntʃɪstər, -tʃɛs-/) — город и метрополитенский район в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер.

