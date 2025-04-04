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ПСЖ побеждает с нелепыми судейскими ошибками: что происходит в Кубке Франции

1:39
Спорт

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отказался обсуждать конфликт между игроками "Дюнкерка" и судьями после матча, в котором его команда одержала победу со счётом 4:2. Испанский специалист отметил, что у его команды также было несколько спорных ситуаций, но он не хочет зацикливаться на них.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Во вторник вечером Луис Энрике выглядел довольным после матча, который завершился победой ПСЖ над "Дюнкерком" со счётом 4:2 в полуфинале Кубка Франции. Тренер отметил, что его команда показала отличную игру, несмотря на трудности, и подчеркнул, что они заслужили выход в финал. Он также выразил удивление по поводу недовольства игроков "Дюнкерка", которые считали гол Маркиньоса после углового недействительным.

Капитан "Дюнкерка" Опа Санганте был возмущён решением судьи назначить угловой в пользу ПСЖ, что привело к голу. Он заявил, что такое решение неприемлемо и что судьи должны быть более внимательными и точными. Венсан Сассо также выразил недовольство по поводу судейства, отметив, что ошибки судей могут повлиять на исход матча, пишет rmcsport.bfmtv.com.

Луис Энрике подчеркнул, что его команда заслужила победу, несмотря на спорные моменты. Он отметил, что "Дюнкерк" также имел моменты, когда мог забить, но ПСЖ продемонстрировала зрелость и умение переломить ход игры. Тренер также отметил, что матч был отличным и что команда показала высокий уровень игры.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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