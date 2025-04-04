Прокачай руки и плечи на 100 процентов: это упражнение из старой школы бодибилдинга удивит

Известное упражнение из старой школы бодибилдинга — пуловер — в последние годы потеряло популярность. Оказалось, это упражнение многие недооценивают.
"Пуловер — это изолированное упражнение для проработки верхней части спины. При его выполнении также незначительно нагружаются грудные мышцы и трицепсы. Пуловер больше направлен на растяжку, чем на рост мышц, поэтому не стоит стремиться прибавлять вес", — цитирует тренера Елену Соболь "СЭ".
Тренер порекомендовала делать это упражнение в конце тренировки, чтобы утомить мышцы и дать им расти.
Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы.
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