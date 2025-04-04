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Прокачай руки и плечи на 100 процентов: это упражнение из старой школы бодибилдинга удивит

1:26
Спорт

Известное упражнение из старой школы бодибилдинга — пуловер — в последние годы потеряло популярность. Оказалось, это упражнение многие недооценивают.

Упражнения для рук
Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Упражнения для рук

"Пуловер — это изолированное упражнение для проработки верхней части спины. При его выполнении также незначительно нагружаются грудные мышцы и трицепсы. Пуловер больше направлен на растяжку, чем на рост мышц, поэтому не стоит стремиться прибавлять вес", — цитирует тренера Елену Соболь "СЭ".

Как делать со штангой:

  1. Лягте на скамью поперек, так, чтобы верхняя часть спины и голова находились на скамье, а ноги стояли на полу. Держите штангу хватом чуть шире плеч, руки должны быть прямыми.
  2. Поднимите её над грудью, руки должны быть слегка согнуты в локтях.
  3. На вдохе медленно опустите штангу за голову, сохраняя локти слегка согнутыми. Двигайтесь до тех пор, пока не почувствуете растяжение в грудных мышцах и широчайших мышцах спины.
  4. На выдохе медленно поднимите штангу обратно в исходное положение, контролируя движение. Сосредоточьтесь на работе грудных и широчайших мышц. Выполните необходимое количество повторений, сохраняя правильную технику.

Тренер порекомендовала делать это упражнение в конце тренировки, чтобы утомить мышцы и дать им расти.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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