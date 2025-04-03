Забытый тренд в спортзале 80-х годов — ключ к более быстрому росту мышц

1980-е годы ознаменовались волной фитнес-трендов, от степ-аэробики и домашних видеотренировок до спандекса и гетр. Это было определяющее десятилетие для бодибилдинга и силовых тренировок.

Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера Арнольд Шварценеггер

С началом фитнес-бума появились и национальные сети спортзалов, такие как Gold's Gym и Bally Total Fitness, которые обслуживали бодибилдеров и силовых атлетов.

Залы были забиты силовыми тренажерами Nautilus и Cybex, бесконечными рядами гантелей, жимами штанги лежа и стойками для приседаний. В эту эпоху высокоповторные, высокообъемные тренировки также стали популярным методом наращивания мышечной массы, укрепив свое место в качестве основы гипертрофических тренировок.

Что такое высокоповторный тренинг?

"Это стратегия тренировок, которая делает акцент на большем количестве подходов и повторений для создания мышечной усталости, тем самым создавая определенный метаболический стресс", — говорит Марти Миллер, сертифицированный тренер NASM.

Этот метод имеет положительные результаты в развитии мышечного роста.

Стратегия требует более медленного темпа контролируемых повторений в диапазоне от 12 до 20.

Этот тип движения используется для увеличения общего времени под напряжением с особым акцентом на эксцентрическом (отрицательном) сокращении мышц.

Подходов должно быть от 4 до 6 на часть тела в зависимости от опыта тренировок человека и общей еженедельной тренировочной нагрузки.

Уточнения

Культури́зм — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

