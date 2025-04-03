Вам больше 50 лет? Эти 5 ошибок мешают вам похудеть

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После 50 лет и у женщин, и у мужчин обмен веществ замедляется, гормональные изменения влияют на организм, а многие повседневные привычки могут отдалять вас от цели, даже если вы этого не осознаете.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Возможно, вы пытаетесь питаться здоровой пищей и больше двигаться, но не видите ожидаемых результатов. Почему это происходит?

По словам тренера Джаррода Ноббе, есть несколько распространенных ошибок, которые могут усложнить ваши усилия. Если вы распознаете и исправите их, вы сможете помочь своему организму функционировать лучше и легче достичь желаемой потери веса.

5 ошибок, которые мешают похудеть:

Вы не занимаетесь силовыми тренировками

С возрастом мышечная масса уменьшается, что замедляет обмен веществ. Если вы сосредотачиваетесь только на кардионагрузках, вы упускаете важное "оружие" в своих усилиях по снижению веса. Добавляйте упражнения на сопротивление, такие как приседания, выпады или отжимания, по крайней мере два раза в неделю.

Совет: начните с веса собственного тела и постепенно увеличивайте сопротивление.

Вы едите мало белка

Белок необходим для поддержания мышечной массы и лучшего контроля веса. Если вы не потребляете достаточного количества питательных веществ, вашему организму будет трудно поддерживать мышечную массу. Обязательно добавляйте белок в каждый прием пищи, выбирая такие продукты, как рыба, курица, яйца или бобовые.

Совет: всегда носите с собой богатые белком закуски, например, йогурт или орехи.

Вы придерживаетесь экстремальных диет

Модные диеты могут показаться заманчивыми, но на самом деле они замедляют обмен веществ и приводят к постоянным колебаниям веса. Вместо того чтобы резко сокращать потребление калорий, сосредоточьтесь на здоровых и устойчивых изменениях в своем рационе.

Совет: подчеркивайте последовательность и празднуйте свои маленькие победы.

Вы не высыпаетесь

Сон напрямую влияет на ваш аппетит и выбор пищи. Если вы недостаточно отдыхаете, ваш организм вырабатывает больше кортизола, что может привести к увеличению веса. Постарайтесь спать 7-9 часов каждую ночь и выработайте постоянный режим сна.

Совет: не пользуйтесь электронными устройствами за час до сна.

Вы не справляетесь со стрессом

Хронический стресс повышает уровень кортизола, что затрудняет потерю веса и усиливает тягу к нездоровой пище. Найдите способы расслабиться, например, ходьбу, медитацию или простые дыхательные техники.

Совет: начните день с нескольких минут глубокого дыхания или записывания того, что заставляет вас чувствовать благодарность.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

