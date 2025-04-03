Мышцы забиты после пробежки? Йога-приёмы, которые спасают даже марафонцев

После марафона или даже короткой пробежки тело нуждается в восстановлении. Мышцы напряжены, а бёдра и голени будто "деревяные". Решение простое — всего шесть йога-поз, которые расслабляют, растягивают и ускоряют восстановление.
Программу разработали инструкторы из студии Ark. Эти упражнения снимают напряжение с бедер, ягодиц, голеней и спины — и подойдут как марафонцам, так и тем, кто только начал бегать.
Каждую позу стоит удерживать от 15 до 30 секунд на каждую сторону, повторяя цикл 1-2 раза. Главное — дышать глубоко, включая диафрагму.
Низкий выпад
Растягивает переднюю часть бедра и сгибатели таза. Помогает расслабить корпус и восстановить амплитуду движений.
Половинный шпагат
Работает с задней поверхностью бедра. Особенно полезен тем, у кого "забиты" подколенные сухожилия после длительной нагрузки.
Ящерица
Позволяет глубже проработать бедренную зону, открыть таз и убрать зажимы в суставах.
Наклон вперёд стоя
Растягивает ягодицы и заднюю цепь мышц. Отлично подходит в качестве перехода между силовой тренировкой и расслаблением.
Половинное поднятие корпуса
Активирует мышцы спины и пресса, создавая вытяжение в позвоночнике. Помогает сбалансировать нагрузку и улучшает осанку.
Собака мордой вниз (вариация)
Позволяет задействовать ахиллы, икры и заднюю поверхность бедра. Улучшает гибкость и равномерно распределяет вес тела.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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