Мышцы забиты после пробежки? Йога-приёмы, которые спасают даже марафонцев

После марафона или даже короткой пробежки тело нуждается в восстановлении. Мышцы напряжены, а бёдра и голени будто "деревяные". Решение простое — всего шесть йога-поз, которые расслабляют, растягивают и ускоряют восстановление.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Программу разработали инструкторы из студии Ark. Эти упражнения снимают напряжение с бедер, ягодиц, голеней и спины — и подойдут как марафонцам, так и тем, кто только начал бегать.

Что включает комплекс

Каждую позу стоит удерживать от 15 до 30 секунд на каждую сторону, повторяя цикл 1-2 раза. Главное — дышать глубоко, включая диафрагму.

Низкий выпад

Растягивает переднюю часть бедра и сгибатели таза. Помогает расслабить корпус и восстановить амплитуду движений. Половинный шпагат

Работает с задней поверхностью бедра. Особенно полезен тем, у кого "забиты" подколенные сухожилия после длительной нагрузки. Ящерица

Позволяет глубже проработать бедренную зону, открыть таз и убрать зажимы в суставах. Наклон вперёд стоя

Растягивает ягодицы и заднюю цепь мышц. Отлично подходит в качестве перехода между силовой тренировкой и расслаблением. Половинное поднятие корпуса

Активирует мышцы спины и пресса, создавая вытяжение в позвоночнике. Помогает сбалансировать нагрузку и улучшает осанку. Собака мордой вниз (вариация)

Позволяет задействовать ахиллы, икры и заднюю поверхность бедра. Улучшает гибкость и равномерно распределяет вес тела.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

