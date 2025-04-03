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Мышцы забиты после пробежки? Йога-приёмы, которые спасают даже марафонцев

Спорт

После марафона или даже короткой пробежки тело нуждается в восстановлении. Мышцы напряжены, а бёдра и голени будто "деревяные". Решение простое — всего шесть йога-поз, которые расслабляют, растягивают и ускоряют восстановление.

Девушка делает растяжку
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Девушка делает растяжку

Программу разработали инструкторы из студии Ark. Эти упражнения снимают напряжение с бедер, ягодиц, голеней и спины — и подойдут как марафонцам, так и тем, кто только начал бегать.

Что включает комплекс

Каждую позу стоит удерживать от 15 до 30 секунд на каждую сторону, повторяя цикл 1-2 раза. Главное — дышать глубоко, включая диафрагму.

  1. Низкий выпад
    Растягивает переднюю часть бедра и сгибатели таза. Помогает расслабить корпус и восстановить амплитуду движений.

  2. Половинный шпагат
    Работает с задней поверхностью бедра. Особенно полезен тем, у кого "забиты" подколенные сухожилия после длительной нагрузки.

  3. Ящерица
    Позволяет глубже проработать бедренную зону, открыть таз и убрать зажимы в суставах.

  4. Наклон вперёд стоя
    Растягивает ягодицы и заднюю цепь мышц. Отлично подходит в качестве перехода между силовой тренировкой и расслаблением.

  5. Половинное поднятие корпуса
    Активирует мышцы спины и пресса, создавая вытяжение в позвоночнике. Помогает сбалансировать нагрузку и улучшает осанку.

  6. Собака мордой вниз (вариация)
    Позволяет задействовать ахиллы, икры и заднюю поверхность бедра. Улучшает гибкость и равномерно распределяет вес тела.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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