Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заправка под пробку: что может случиться с машиной через пару километров
Защити лицо от морщин и ожогов: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Простой способ обезопасить себя от клещей — пригодится уже сегодня
Когда собака смотрит в душу ради лакомства: приём, который сбережёт здоровье и нервы
Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух
Уникальная древесина, которой нет аналогов: открытие может спасти климат
Женщина на иномарке остановила 87 трамваев: суд вынес неожиданное решение
Джулия Робертс удивила публику редким выходом с 17-летним сыном на бродвейской премьере
Сахар под прикрытием: какие хлопья лучше оставить на полке

Забудьте о бессонных ночах: эта подушка творит чудеса

1:39
Спорт

Поза на боку считается самой полезной для сна: она выравнивает позвоночник, снимает давление с суставов и помогает мышцам расслабиться. Но при неправильной позиции ног даже такой сон может вызвать боль в бедре и дискомфорт.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Что делать, если менять матрас дорого, а боль уже появилась? Ответ — специальная подушка для коленей, которая стоит в разы меньше, но способна значительно улучшить качество сна.

Как работает подушка для коленей

Этот аксессуар располагается между ногами и помогает:

  • выровнять позвоночник,

  • уменьшить давление на тазобедренные суставы,

  • зафиксировать ноги в комфортной позиции,

  • предотвратить ночные судороги и мышечное напряжение.

"Правильная осанка даже во сне снижает нагрузку на поясницу и таз, особенно у тех, кто спит на боку", — отмечают эксперты по здоровому сну.

Что учитывать при выборе

  1. Контуры и форма. Подушка должна иметь выемки, повторяющие форму ног. Это обеспечивает устойчивость и правильное положение таза.

  2. Жесткость и размер. Есть мягкие, плотные и регулируемые модели — всё зависит от вашего веса и привычек сна.

  3. Материал. Лучше выбирать изделия с охлаждающим эффектом — например, с гелем или дышащим чехлом.

  4. Гигиена. Чехол желательно снимать и стирать, особенно если вы спите без пижамы.

Альтернативы

Если подушка не подошла, можно попробовать:

  • обычную подушку между коленей,

  • смену стороны сна,

  • тёплый компресс на бедро,

  • лёгкую растяжку перед сном.

Уточнения

Бедро (от лат. femur - бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Эти ошибки убивают лук ещё до посадки — не делайте так
Садоводство, цветоводство
Эти ошибки убивают лук ещё до посадки — не делайте так Аудио 
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Авто
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги Аудио 
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль
Красота и стиль
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Что продавали в СССР из-под полы и почему это было дефицитом? Дмитрий Плотников Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров Исследователи бьют тревогу: ИИ не способен на то, что даётся ребёнку Игорь Буккер
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Последние материалы
Заправка под пробку: что может случиться с машиной через пару километров
Защити лицо от морщин и ожогов: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Простой способ обезопасить себя от клещей — пригодится уже сегодня
Когда собака смотрит в душу ради лакомства: приём, который сбережёт здоровье и нервы
Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух
Уникальная древесина, которой нет аналогов: открытие может спасти климат
Женщина на иномарке остановила 87 трамваев: суд вынес неожиданное решение
Джулия Робертс удивила публику редким выходом с 17-летним сыном на бродвейской премьере
Сахар под прикрытием: какие хлопья лучше оставить на полке
Забудьте о бессонных ночах: эта подушка творит чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.