Забудьте о бессонных ночах: эта подушка творит чудеса

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Поза на боку считается самой полезной для сна: она выравнивает позвоночник, снимает давление с суставов и помогает мышцам расслабиться. Но при неправильной позиции ног даже такой сон может вызвать боль в бедре и дискомфорт.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Что делать, если менять матрас дорого, а боль уже появилась? Ответ — специальная подушка для коленей, которая стоит в разы меньше, но способна значительно улучшить качество сна.

Как работает подушка для коленей

Этот аксессуар располагается между ногами и помогает:

выровнять позвоночник,

уменьшить давление на тазобедренные суставы,

зафиксировать ноги в комфортной позиции,

предотвратить ночные судороги и мышечное напряжение.

"Правильная осанка даже во сне снижает нагрузку на поясницу и таз, особенно у тех, кто спит на боку", — отмечают эксперты по здоровому сну.

Что учитывать при выборе

Контуры и форма. Подушка должна иметь выемки, повторяющие форму ног. Это обеспечивает устойчивость и правильное положение таза. Жесткость и размер. Есть мягкие, плотные и регулируемые модели — всё зависит от вашего веса и привычек сна. Материал. Лучше выбирать изделия с охлаждающим эффектом — например, с гелем или дышащим чехлом. Гигиена. Чехол желательно снимать и стирать, особенно если вы спите без пижамы.

Альтернативы

Если подушка не подошла, можно попробовать:

обычную подушку между коленей,

смену стороны сна,

тёплый компресс на бедро,

лёгкую растяжку перед сном.

Уточнения

Бедро (от лат. femur - бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

