Забудьте о бессонных ночах: эта подушка творит чудеса

Поза на боку считается самой полезной для сна: она выравнивает позвоночник, снимает давление с суставов и помогает мышцам расслабиться. Но при неправильной позиции ног даже такой сон может вызвать боль в бедре и дискомфорт.
Что делать, если менять матрас дорого, а боль уже появилась? Ответ — специальная подушка для коленей, которая стоит в разы меньше, но способна значительно улучшить качество сна.
Этот аксессуар располагается между ногами и помогает:
выровнять позвоночник,
уменьшить давление на тазобедренные суставы,
зафиксировать ноги в комфортной позиции,
предотвратить ночные судороги и мышечное напряжение.
"Правильная осанка даже во сне снижает нагрузку на поясницу и таз, особенно у тех, кто спит на боку", — отмечают эксперты по здоровому сну.
Контуры и форма. Подушка должна иметь выемки, повторяющие форму ног. Это обеспечивает устойчивость и правильное положение таза.
Жесткость и размер. Есть мягкие, плотные и регулируемые модели — всё зависит от вашего веса и привычек сна.
Материал. Лучше выбирать изделия с охлаждающим эффектом — например, с гелем или дышащим чехлом.
Гигиена. Чехол желательно снимать и стирать, особенно если вы спите без пижамы.
Если подушка не подошла, можно попробовать:
обычную подушку между коленей,
смену стороны сна,
тёплый компресс на бедро,
лёгкую растяжку перед сном.
Бедро (от лат. femur - бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.
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