Каждый день — по 10 минут: и пресс становится "пуленепробиваемым"

Пресс — это не просто кубики на животе. Это мышечный центр, который отвечает за стабильность, осанку и эффективность всех движений. А значит, его нужно тренировать не реже, чем спину или ноги.
Сертифицированный тренер Дженна Коллинз предложила интенсивную 10-минутную тренировку для пресса, которую можно выполнять где угодно — дома, на отдыхе или даже в обеденный перерыв.
Схема простая:
40 секунд работы
15 секунд отдыха и демонстрации следующего упражнения
Комплекс включает:
классические и обратные скручивания
"мёртвую жучку"
подъёмы ног сидя
планки и их вариации — с подъёмом бедра, с подтягиванием колена и в боковой проекции
По словам Коллинз, этот короткий сет задействует все области живота - верхнюю, нижнюю и косые мышцы. А вместе с ними и глубинную поддержку — поперечную мышцу живота, отвечающую за "внутренний корсет".
"Этот комплекс укрепит весь корпус и поможет создать по-настоящему мощный центр тела", — отмечает Коллинз.
По словам тренера Луиса Чандлера, развитый пресс — это залог безопасных и точных движений, улучшения координации и снижения нагрузки на позвоночник.
Сильный кор — это не только эстетика, но и:
правильная осанка
защита от болей в пояснице
лучшая техника в спорте и быту
долговечность суставов и мышц
Такие тренировки повышают качество жизни, помогая телу двигаться уверенно и без перегрузки.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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