Каждый день — по 10 минут: и пресс становится "пуленепробиваемым"

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пресс — это не просто кубики на животе. Это мышечный центр, который отвечает за стабильность, осанку и эффективность всех движений. А значит, его нужно тренировать не реже, чем спину или ноги.

Всего 10 минут — и весь корпус в тонусе

Сертифицированный тренер Дженна Коллинз предложила интенсивную 10-минутную тренировку для пресса, которую можно выполнять где угодно — дома, на отдыхе или даже в обеденный перерыв.

Схема простая:

40 секунд работы

15 секунд отдыха и демонстрации следующего упражнения

Комплекс включает:

классические и обратные скручивания

"мёртвую жучку"

подъёмы ног сидя

планки и их вариации — с подъёмом бедра, с подтягиванием колена и в боковой проекции

В чём эффект

По словам Коллинз, этот короткий сет задействует все области живота - верхнюю, нижнюю и косые мышцы. А вместе с ними и глубинную поддержку — поперечную мышцу живота, отвечающую за "внутренний корсет".

"Этот комплекс укрепит весь корпус и поможет создать по-настоящему мощный центр тела", — отмечает Коллинз.

Что дают сильные мышцы пресса

По словам тренера Луиса Чандлера, развитый пресс — это залог безопасных и точных движений, улучшения координации и снижения нагрузки на позвоночник.

Сильный кор — это не только эстетика, но и:

правильная осанка

защита от болей в пояснице

лучшая техника в спорте и быту

долговечность суставов и мышц

Такие тренировки повышают качество жизни, помогая телу двигаться уверенно и без перегрузки.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

