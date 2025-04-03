Планка: вот почему её делают все, кто заботится о своём теле

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Планка — это одно из самых эффективных упражнений, которое позволяет укрепить практически все группы мышц тела.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

При выполнении этого простого упражнения активируются мышцы кора, включая пресс, спину, плечи и даже ноги.

Регулярное выполнение планки помогает улучшить осанку, стабилизировать позвоночник и уменьшить риск болей в спине, что особенно важно для людей, ведущих сидячий образ жизни.

Помимо этого, планка способствует улучшению баланса и координации. Каждый раз, удерживая позицию, вы тренируете способность контролировать своё тело, что положительно сказывается на повседневной активности. Упражнение также активно сжигает калории, что помогает поддерживать форму и даже способствует похудению при включении планки в тренировочный процесс.

Не стоит забывать и о гибкости: планка помогает растянуть и укрепить мышцы, что особенно важно для улучшения подвижности суставов. Одним из главных преимуществ планки является её доступность — упражнение не требует специального оборудования или больших временных затрат. Достаточно нескольких минут в день, чтобы почувствовать изменения в своём теле.

Таким образом, планка — это не просто тренировка мышц, но и способ улучшить общее физическое состояние, повысить гибкость и научиться лучше контролировать своё тело.

Уточнения

Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

