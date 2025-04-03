Как избавиться от дряблости рук: метод, который действительно работает

Доктор медицинских наук Луиза Чанг поделилась рекомендациями по лучшему упражнению для красивых рук.
В интервью, которое приводит Men Today, эксперт отметила, что медвежья походка является отличным упражнением для укрепления и проработки мышц тела.
Луиза Чанг подчеркнула, что основное внимание при выполнении медвежьей походки уделяется бицепсам, трицепсам и плечам, однако это упражнение также эффективно тренирует мышцы кора, пресса и спины.
Для выполнения упражнения нужно встать ровно, расставив ноги на ширине плеч, и выпрямить спину. Затем следует немного согнуть колени и упереться руками в пол.
Далее, шаг за шагом, нужно двигаться руками вперед до положения планки, а затем вернуться в исходное положение тем же способом.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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