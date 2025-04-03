Как шахматы помогают детям развить критическое мышление: мнение гроссмейстера Гукеша

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Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу поделился своим мнением о пользе шахмат для детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шахматы

В интервью, которое цитирует "Чемпионат" со ссылкой на Grand Chess Tour, индийский гроссмейстер отметил, что занятия шахматами положительно сказываются на обучении и общем развитии ребенка.

По его словам, исследования подтверждают, что дети, изучающие шахматы в школе, демонстрируют более высокие академические результаты.

Даже если они не планируют становиться профессиональными шахматистами, это занятие в качестве хобби приносит ощутимую пользу.

Гукеш также подчеркнул, что шахматы способствуют развитию стратегического мышления. Он добавил, что даже простая игра ради удовольствия может принести пользу в других сферах жизни, помогая принимать решения и анализировать ситуации более эффективно.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.

