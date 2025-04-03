12 внуков, 1575 отжиманий и 0 оправданий: как канадка перевернула представление о возрасте

Канадка ДоннаДжин Уайлд доказала, что возраст — не помеха для рекордов. В свои 59 лет она официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив 1575 отжиманий за один час. Это более 26 отжиманий в минуту — или по одному каждые две секунды. Да, и всё это — не в зале для профи, а на домашнем коврике, с решимостью, подкреплённой годами тренировок и железной дисциплиной.

Фото: https://www.freepik.com by stockking Бабушка

Как всё начиналось

ДоннаДжин живёт в Альберте, воспитывает 12 внуков и раньше преподавала физкультуру. Именно любовь к движению и желание вдохновить других женщин её возраста стали мотивацией для рекорда.

"Я не профессиональный спортсмен. Я просто люблю быть активной. Мне хотелось показать, что женщина в любом возрасте может быть сильной", — говорит она.

Подготовка к рекорду

Перед попыткой Уайлд тренировалась по 5 дней в неделю, постепенно увеличивая количество отжиманий и добавляя выносливость через круговые тренировки. Она также уделяла внимание питанию и восстановлению — без этих элементов, по её словам, никакой рекорд невозможен.

Для того чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, ей пришлось строго соблюдать технику и фиксировать каждое движение на видео. Помимо физических испытаний, ей пришлось преодолеть и эмоциональное давление: всё происходило перед наблюдателями и камерами.

Почему это важно

История ДоннаДжин — это не просто цифры. Это напоминание, что женщины старшего возраста способны на невероятные достижения. И что фитнес — это не про возраст, а про желание двигаться, заботиться о себе и не сдаваться.

Теперь она делится своими тренировками и мотивацией в соцсетях, где её публикации собирают десятки тысяч просмотров. Молодёжь в шоке, а ровесницы вдохновляются и идут на коврик.

"Вы можете начать с двух отжиманий. Главное — начать", — говорит ДоннаДжин.

История ДоннаДжин Уайлд — это не просто рекорд, а мощный пример того, как вера в себя и любовь к движению способны менять жизни. Её достижение вдохновляет женщин по всему миру не бояться возраста, не искать отговорок и начинать заботиться о себе уже сегодня — с одного шага, одного вдоха и, возможно, с первых двух отжиманий. Ведь сильное тело — это не вопрос лет, а вопрос выбора.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

