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Новые направления фитнеса представят в Москве: такого вы ещё не видели

1:04
Спорт

На волейбольной арене "Динамо" в Москве пройдет чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике с 3 по 10 апреля. Там же проведут Московский фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса "Я выбираю спорт!".

Девушка занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Девушка занимается спортом

Там соберутся сильнейшие команды со всей страны — признанные лидеры и дебютанты всероссийских состязаний. Они будут соревноваться по пяти аккредитованным дисциплинам: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа, пишет "Чемпионат".

Впервые на чемпионате будет работать новый судейский комитет ФФАР. Московский фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса "Я выбираю спорт!" состоится в период с 5 по 7 апреля.

Мероприятие демонстрирует новые дисциплины фитнес-аэробики, которым только предстоит официальная аккредитация: это силовая и танцевальная аэробика, фитнес-лайт, хип-хоп в дуэте и хип-хоп-баттл.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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