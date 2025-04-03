Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ты всё еще веришь в миф о том, что кожа привыкает к уходу? Откроем секрет
Бывшая жена Джигарханяна подтвердила, что стала матерью: это был не фейк
Темные пятна и морщины: скрытая угроза от привычки смотреть в смартфон
Что за новый гигант на заводе Уралхиммаш? 3000 тонн удобрений в день
Очистить окна за 10 минут? Эти инструменты откроют вам глаза на быструю уборку
Секрет острых скул без уколов: как убрать второй подбородок дома
Помидор с две ладони: как вырастить гигантов на обычной грядке
Хотите стильный интерьер? Тогда забудьте про правила сочетания цветов
Готовьте сразу двойную порцию — эти рыбные котлеты разлетаются мгновенно

Этот спорт не покажут по ТВ — слишком странный, чтобы быть настоящим

3:19
Спорт

Футбол, теннис и бег трусцой — всё это, конечно, прекрасно, но слишком… предсказуемо. А вот представьте себе: вы с партнёршей на плечах штурмуете полосу препятствий, или вы в ластах и маске, гоняете шайбу под водой. Добро пожаловать в мир самых необычных, весёлых и слегка сумасшедших спортивных соревнований на планете!

Куперсхиллская сырная гонка
Фото: commons.wikimedia.org by Dave Farrance, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куперсхиллская сырная гонка

Ношение жён (Финляндия)

Зачем просто идти с любимой по жизни, когда можно нестись с ней наперевес через рвы, барьеры и воду? В Финляндии ежегодно проходит Чемпионат мира по ношению жён. Главная цель — пронести женщину (не обязательно свою) через полосу препятствий за минимальное время.

  • Фишка: вес "жены" важен — приз равен её весу в пиве

Любимая позиция — "эстонская": женщина держится вверх ногами, обвивая шею и плечи мужа ногами. Да, выглядит эффектно!

Метание тунца (Австралия)

В австралийском городке Порт-Линкольн проходит турнир Tunarama Festival, где участники метают не что-нибудь, а… замороженного тунца! 🐟

Раньше использовали настоящую рыбу (до 10 кг!), теперь перешли на муляжи, но накал страстей не снизился.

  • Победителем становится тот, кто закинет "трофей" дальше всех.

Идеально для тренировки плеч и хорошего настроения!

Подводный хоккей (по всему миру)

Представьте себе обычный хоккей, только вместо катка — дно бассейна, а вместо клюшек — маленькие палочки. Игроки в масках, ластах и с дыхательной трубкой гоняют свинцовую шайбу по дну, пока могут задерживать дыхание.

Играют две команды по 6 человек.

  • Побеждает не только ловкость, но и способность не паниковать под водой — подводный хоккей, без шуток, настоящий спорт для аквалюциниста.

Шахбокс (Германия, Великобритания, Индия)

Если вы не можете определиться — быть умным или сильным — шахбокс для вас. Раунд шахмат (3 минуты), потом раунд бокса (3 минуты), и так по очереди.

  • Можно выиграть нокаутом… или матом. Интеллект против силы — кто кого?

Бег с сыром с холма (Англия)

В городке Глостер каждый год запускают вниз с холма головку сыра. За ней — десятки смельчаков, которые с риском для жизни (и костей) несутся следом, пытаясь догнать её. Технически никто не успевает.

  • Побеждает тот, кто первым пересечёт финиш, а сыр всё равно дарят победителю.

Метание мобильных телефонов (Финляндия)

Когда-то разозлились и кинули телефон в стену? В Финляндии это сделали спортом.

  • Побеждает тот, кто метнёт гаджет дальше всех.

А ещё даются баллы за стиль и технику броска. Отличный способ выплеснуть стресс — официально.

Почему это любят

Потому что это весело. Потому что это объединяет. Потому что не всегда спорт — это про кубики на прессе и медали. Иногда это про тунца, жену вверх ногами и кусок сыра, скачущий с холма. И, возможно, именно такие соревнования дарят нам настоящее счастье.

Уточнения

Сопе́рничество - борьба за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и тому подобное) или в целях поддержки биологического инстинкта выживания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Авто
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги Аудио 
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Авто
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Как создавался КАМАЗ: история крупнейшего завода — путь от идеи до первых моделей Дмитрий Плотников Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Последние материалы
Очистить окна за 10 минут? Эти инструменты откроют вам глаза на быструю уборку
Секрет острых скул без уколов: как убрать второй подбородок дома
Помидор с две ладони: как вырастить гигантов на обычной грядке
Хотите стильный интерьер? Тогда забудьте про правила сочетания цветов
Готовьте сразу двойную порцию — эти рыбные котлеты разлетаются мгновенно
Переедание углеводов опасно, но их недостаток — ещё хуже: мнение эндокринолога
Заправка не прощает спешки: водительский ритуал, который пора пересмотреть
Когда сода спасает, а когда убивает — откровенные ошибки садоводов
Кот на подушке, стресс — за дверь! Как питомцы делают ваш сон крепче
Орбакайте показала, как весело они отметили день рождения дочки Клавы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.