Этот спорт не покажут по ТВ — слишком странный, чтобы быть настоящим

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Футбол, теннис и бег трусцой — всё это, конечно, прекрасно, но слишком… предсказуемо. А вот представьте себе: вы с партнёршей на плечах штурмуете полосу препятствий, или вы в ластах и маске, гоняете шайбу под водой. Добро пожаловать в мир самых необычных, весёлых и слегка сумасшедших спортивных соревнований на планете!

Фото: commons.wikimedia.org by Dave Farrance, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куперсхиллская сырная гонка

Ношение жён (Финляндия)

Зачем просто идти с любимой по жизни, когда можно нестись с ней наперевес через рвы, барьеры и воду? В Финляндии ежегодно проходит Чемпионат мира по ношению жён. Главная цель — пронести женщину (не обязательно свою) через полосу препятствий за минимальное время.

Фишка: вес "жены" важен — приз равен её весу в пиве

Любимая позиция — "эстонская": женщина держится вверх ногами, обвивая шею и плечи мужа ногами. Да, выглядит эффектно!

Метание тунца (Австралия)

В австралийском городке Порт-Линкольн проходит турнир Tunarama Festival, где участники метают не что-нибудь, а… замороженного тунца! 🐟

Раньше использовали настоящую рыбу (до 10 кг!), теперь перешли на муляжи, но накал страстей не снизился.

Победителем становится тот, кто закинет "трофей" дальше всех.

Идеально для тренировки плеч и хорошего настроения!

Подводный хоккей (по всему миру)

Представьте себе обычный хоккей, только вместо катка — дно бассейна, а вместо клюшек — маленькие палочки. Игроки в масках, ластах и с дыхательной трубкой гоняют свинцовую шайбу по дну, пока могут задерживать дыхание.

Играют две команды по 6 человек.

Побеждает не только ловкость, но и способность не паниковать под водой — подводный хоккей, без шуток, настоящий спорт для аквалюциниста.

Шахбокс (Германия, Великобритания, Индия)

Если вы не можете определиться — быть умным или сильным — шахбокс для вас. Раунд шахмат (3 минуты), потом раунд бокса (3 минуты), и так по очереди.

Можно выиграть нокаутом… или матом. Интеллект против силы — кто кого?

Бег с сыром с холма (Англия)

В городке Глостер каждый год запускают вниз с холма головку сыра. За ней — десятки смельчаков, которые с риском для жизни (и костей) несутся следом, пытаясь догнать её. Технически никто не успевает.

Побеждает тот, кто первым пересечёт финиш, а сыр всё равно дарят победителю.

Метание мобильных телефонов (Финляндия)

Когда-то разозлились и кинули телефон в стену? В Финляндии это сделали спортом.

Побеждает тот, кто метнёт гаджет дальше всех.

А ещё даются баллы за стиль и технику броска. Отличный способ выплеснуть стресс — официально.

Почему это любят

Потому что это весело. Потому что это объединяет. Потому что не всегда спорт — это про кубики на прессе и медали. Иногда это про тунца, жену вверх ногами и кусок сыра, скачущий с холма. И, возможно, именно такие соревнования дарят нам настоящее счастье.

Уточнения

Сопе́рничество - борьба за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и тому подобное) или в целях поддержки биологического инстинкта выживания.

