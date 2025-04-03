Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снаряды вместо мантр: как Индия помогает Украине, молча
Он бурлит, ферментирует и лечит: напиток, который заменит полаптеки
Из ботвы и сорняков — в перегной: вот как ускорить процесс в 5 раз
Агата Кристи, военные тайны и «Битлз»: британский отель, ставший легендой
От мышей до крыс: как один неправильный гость может заразить весь дом
Из банки — в закуску: вкуснейший салат с печенью трески за 30 минут
Проверка интеллекта: по этим признакам вы поймёте, насколько умна ваша кошка
Роскомнадзор отбивается от слухов: слежки за россиянами не будет
Грибник хотел найти лисичку — нашёл бревно с ядом: гадюки начали атаковать россиян

15 минут — и вы будто провели час в зале: тренировки, которые взрывают метаболизм

3:38
Спорт

Думаете, чтобы похудеть или укрепить сердце, нужно часами потеть в зале? Современный фитнес говорит: хватит мучиться! Короткие, но интенсивные тренировки с говорящими названиями — "5-4-3-2-1" и "10-20-30" — захватывают соцсети и научные журналы. Их эффективность подтверждена исследованиями, а выполнить их можно дома, на пробежке и даже в обеденный перерыв.

Мужчина занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина занимается спортом

Что такое 54321 и зачем оно вам

Это не просто обратный отсчёт, а универсальная интервальная схема, в которой вы шаг за шагом повышаете интенсивность:

  • 5 минут: лёгкий темп (разминка).
  • 4 минуты: умеренная нагрузка.
  • 3 минуты: уже приличное усилие.
  • 2 минуты: почти максимум.
  • 1 минута: всё, что у вас есть.

Эта тренировка может включать бег, велосипед, греблю, скакалку или даже танцы — главное, чтобы темп нарастал. Итог — всего 15 минут, но тело чувствует, будто вы провели полноценный час в зале.

10-20-30 — формат для тех, кто бегает или хочет начать

Придуманная датскими учёными, эта система особенно приглянулась любителям кардио. Принцип:

  • 30 секунд - лёгкий бег (или быстрая ходьба).
  • 20 секунд - средний темп.
  • 10 секунд - спринт на максимум.

Повторить 3-5 раз, сделать паузу — и по желанию ещё один раунд. Всё занятие может уложиться в 10-12 минут. А результат? Снижение давления, ускорение метаболизма, рост выносливости — и это доказано.

Почему такие тренировки работают

  • Мозгу не скучно: за счёт смены ритма внимание не рассеивается, и тренировка пролетает незаметно.
  • Организм в тонусе: интервалы заставляют сердце и мышцы работать в режиме "включено/отдых", что повышает адаптивность.
  • Сжигается больше калорий: даже после тренировки. Это так называемый эффект EPOC (избыточное потребление кислорода после нагрузки).
  • Не требует оборудования: можно делать где угодно — хоть в комнате, хоть в парке.

Что говорят учёные

Исследование из Копенгагенского университета показало: "10-20-30" снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей среднего возраста уже через 8 недель. Участники не только теряли вес, но и поднимали общий уровень энергии и улучшали сон.

Американский колледж спортивной медицины внёс оба формата в список "перспективных методов поддержания здоровья для занятых людей".

Советы для новичков

  • Начинайте с одного цикла, не пытайтесь сразу выложиться на 100%
  • Следите за техникой, особенно в фазе "максимальной интенсивности"
  • Не забывайте про разминку и заминку — даже 2 минуты активной ходьбы помогут телу восстановиться

Бонус: мини-пример для дома

54321 без беговой дорожки

  • 5 минут марш на месте
  • 4 минуты приседания и выпады в темпе
  • 3 минуты берпи и прыжков
  • 2 минуты отжиманий и планки
  • 1 минута — по максимуму всё вместе

10-20-30 дома

  • 30 сек. шаг на месте
  • 20 сек. прыжки звезды
  • 10 сек. берпи

Повторить 5 раз — и тренировка готова!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Эти ошибки убивают лук ещё до посадки — не делайте так
Садоводство, цветоводство
Эти ошибки убивают лук ещё до посадки — не делайте так Аудио 
Прямой эфир "Матч ТВ" завершился поцелуем: Губерниев едва сдержался
Новости спорта
Прямой эфир "Матч ТВ" завершился поцелуем: Губерниев едва сдержался Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова Зачем нужен спойлер или антикрыло на автомобиле. И в чём между ними разница Дмитрий Плотников Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Последние материалы
Снаряды вместо мантр: как Индия помогает Украине, молча
Он бурлит, ферментирует и лечит: напиток, который заменит полаптеки
Из ботвы и сорняков — в перегной: вот как ускорить процесс в 5 раз
Агата Кристи, военные тайны и «Битлз»: британский отель, ставший легендой
15 минут — и вы будто провели час в зале: тренировки, которые взрывают метаболизм
От мышей до крыс: как один неправильный гость может заразить весь дом
Из банки — в закуску: вкуснейший салат с печенью трески за 30 минут
Проверка интеллекта: по этим признакам вы поймёте, насколько умна ваша кошка
Роскомнадзор отбивается от слухов: слежки за россиянами не будет
Грибник хотел найти лисичку — нашёл бревно с ядом: гадюки начали атаковать россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.